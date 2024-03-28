据Tracxn日前发布的一份报告指出，截至今年3月15日，东南亚科技生态所获得的融资规模仅为8.16亿美元，并以此数字成为了该地区科技行业过去5个季度中总融资规模最低的一个季度。

作为对比，该季度较23年四季度的13.6亿美元下降了40%，较上年同期的9.35亿美元相比也呈现出了13%的降幅。

在原因层面，Tracxn指出，今年一季度的这种降幅很大一部分程度上是由于该地区后期融资下降所致——其后期融资从上季度的8.6亿美元（至23年12月15日的当季度）骤降至1.75亿美元，降幅达80%。

此外，就种子轮融资而言，本期1.15亿美元的种子轮融资呈现出了不小的下降，较上季度和上年同期分别呈现出了36%（当期为1.73亿美元）和48%（2.2亿美元）的降幅。不过，作为这两端走势下跌的补充，今年一季度期间，东南亚科技领域的早期融资规模较上期增长了60%，从3.27亿美元提升至5.26亿美元。

值得一题的是，同期，东南亚地区没有任何单笔超1亿美元的融资事件发生，其最高规模“仅”为超5000万美元，且均发生在新加坡。

具体来看，在行业划分上，根据报告，金融科技、企业应用和零售是该地区一季度融资表现最好的行业。其中，金融科技行业筹集到了3.14亿美元资金，较上期和上年同期分别（下同）呈现出67%（9.39亿美元）的降幅和52%（2.06亿美元）的增幅；企业应用行业为2.48亿美元，分别呈现14%（2.17亿美元）的增长和17%（2.98亿美元）的下跌；零售行业为1.77亿美元，分别达到160%（6800万美元）的增幅和46%（3.3亿美元）的降幅。

另一方面，就具体地区而言，新加坡以6.04亿美元遥遥领先其他东南亚城市，雅加达（印尼）和胡志明市（越南）则分别筹集到了8570万美元和3320万美元的融资。

最后，Tracxn也在报告中写道，现阶段，全球投资市场中依旧充斥着不确定性，而这一表现也深刻体现在了东南亚地区。不过，“如果初创企业能够发现并以可持续和可扩展的解决方案填补市场空白，该地区的年轻人口规模和不断增长的技术采用率也将加速（当地经济的）增长。”