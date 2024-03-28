尽管丰田在采用电动动力系统方面进展缓慢，但该公司并不完全反对它们。典型的例子是：该汽车制造商泰国分部总裁宣布计划在 2025 年底前推出 Hilux 皮卡的全电动版本。Hilux在世界许多地方都是一笔大买卖，2022 年，该卡车的全电动概念版在泰国展出，以庆祝该汽车制造商成立 60 周年。当时，丰田表示，该原型机的部分开发是在该国制造的，该国是该地区的制造中心。

据路透社报道，本周，丰田泰国公司的 Noriaki Yamashita 证实，电动皮卡的量产版即将推出。不过，没有透露 Hilux BEV 将在哪里生产。就在丰田宣布这一消息的几天前，泰国政府宣布其竞争对手五十铃将于 2025 年在泰国生产电动版皮卡车 D-MAX。

虽然泰国仍然是 Hilux 的重要市场，但它并不是唯一重要的市场。丰田目前占据欧洲皮卡市场约 30% 的份额。其非洲大陆商用车部门负责人 Emmanuel Beaune最近透露，该汽车制造商已收到有关全电动皮卡车的询问。

因此，他表示公司正在研究为欧洲客户推出电动 Hilux 的前景，但拒绝证实是否会推出一款车型。然而，他确实澄清，尽管探索电动动力系统，丰田仍致力于“多途径方法”，为买家提供各种动力系统，包括电动、内燃、混合动力，甚至氢动力。