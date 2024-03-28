小鹏汽车宣布正式进入德国市场，并向德国市场推出了小鹏G9上市版和小鹏P7上市版两款车型，其中小鹏G9售价区间为5.76万欧元-6.96万欧元。小鹏P7售价区间为4.96万欧元-6.96万欧元。小鹏汽车将于今年5月开始在德国销售小鹏G9和小鹏P7的上市版车型，这标志着小鹏汽车在全球化道路上又迈出重要一步。未来小鹏还将进入包括法国、意大利和英国在内的其他欧洲市场。在丹麦、挪威、瑞典等国强劲的销售表现和产品口碑基础上，小鹏汽车目标于今年底在德国新能源汽车市场所在车型区间实现3%的市场份额。

目前，小鹏汽车在欧洲地区主要通过完善经销商网络进一步落地销售战略。5月份开启销售后，小鹏汽车将与12家当地优质经销商合作，在德国24个零售点开展业务，目标于2026年底，将经销商数量增加至60家，零售点扩展至120个，为欧洲鹏友带来更完备的服务体验。

小鹏汽车德国国家负责人Markus Schrick表示：“进军德国市场对小鹏汽车来说是一大关键里程碑，我们很高兴能够在全球最具竞争力的汽车市场之一占有一席之地，并将很快邀请我们的新客户亲身体验到G9和P7的产品魅力。通过前期筹建的经销商网络，我们的产品将在德国24个零售点展出和开放试驾。”

（小鹏汽车德国国家负责人Markus Schrick介绍德国市场业务）

小鹏G9和小鹏P7的上市版车型将于5月开始在德国正式发售，其他车型将在未来几个月陆续推出。目前，小鹏G9和小鹏P7已在挪威、丹麦、瑞典和荷兰北欧四国上市，产品实力备受认可。在2023年挪威乘联会NAF举办的夏季电动车测试中，小鹏G9（欧版）充电峰值打破历史纪录，荣获续航达成率冠军。同时，小鹏P7i（欧版）以110.3%的续航完成率位列第二。

德国是世界汽车工业的心脏，是中国车企出海寻求销量增长点的重要选择。小鹏汽车凭借领先的技术、瞩目的产品力以及良好的用户口碑成为中国新能源出海的骄傲。小鹏G9获得2024年挪威年度车型-人民选择奖以及丹麦Auto Awards 年度技术领跑者大奖，成为国内唯一获得该奖项的新能源汽车品牌。小鹏汽车将通过持续领先的智能化水平，影响越来越多的全球消费者的购车决策，将更多卓越的电动汽车产品带给全球鹏友。