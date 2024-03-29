根据Canalys发布的预测报告，2024年中国PC（个人电脑，不含平板电脑）市场将迎来反弹，同比增长达到3%，2025 年增长10%，这主要得益于商用市场的换机需求。由于数字化进程的深入和渗透率的提高，平板电脑市场预计在2024年和2025年都将增长4%。

Canalys分析师徐颖（Emma Xu）表示：”2024年，困境中的中国PC市场有望得到缓解，但挑战依然存在。政府正在寻求新的经济增长途径，核心重点是技术驱动创新，而持续的经济结构调整是发展的重中之重。在最近的“两会”期间，AI成为一个核心主题，各商业实体和政府都对AI充满热情，旨在建立一个跨行业的国内AI生态系统。这种商业推动力必将为PC行业带来重大机遇，尤其是在即将到来的设备更新周期和AI PC出现之际。”

Canalys预计，2024年中国PC市场将增长3%，并在2025年进一步扩大 ，达到10%。平板电脑市场预计在2024年和2025年都将增长4%。

2023年第四季度，中国大陆PC（不含平板电脑）市场出货量为1130万台，同比下降9%。其中，台式机出货量同比下降13%，降至330万台；笔记本出货量同比下降7%，降至810万台。因此，2023年全年出货量为4120万台， 同比下降17%。

平板电脑市场在 2023年第四季度下降3%，达到840万台，2023年全年总出货量为2830万台。随着新玩家对这一类别的关注，使得该品类在2024年的竞争更加激烈。