日产汽车计划到 2026 年在全球市场推出多达 30 款新车型，其中 16 款采用电动动力总成。推出完成后，日产全球 60% 的内燃机 (ICE) 产品线将得到更新，帮助该公司实现年销量增加 100 万台的目标。

此外，日产的目标是将下一代电动汽车的成本降低 30%，为到 2030 年实现电动汽车 (EV) 与内燃机汽车的成本平价铺平道路。

官方预告视频展示了一系列编队巡航的新车型。虽然视频故意呈现阴影，但可辨别的 LED 灯光特征和轮廓使我们能够识别出一些车型。领先的产品包括准备接替老化 Leaf 的电动跨界车、基于 R5 架构构建的下一代 Micra、似乎是全电动 Juke 以及最近推出的 Kicks。

车尾部映入眼帘的是多辆 SUV、几辆小型货车、几辆低矮车型、一辆中型皮卡和大量英菲尼迪品牌的车辆。可以合理地推测，其中将包括准备与陆地巡洋舰竞争的新一代 Patrol、销往欧洲的改款 Qashqai、即将推出的专为日本市场定制的 Elgrand 小型货车，以及全新的 Skyline。从全球不同地区的首发情况来看，日产将在中国推出 8 款新车型（均为新能源汽车），在美国和加拿大推出 7 款新车型，在欧洲推出 6 款，在日本推出 5 款，在中东推出 5 款（均为 SUV），3 款在中东推出。在印度，三辆在非洲（两辆 SUV 和一辆小型内燃机汽车），两辆在大洋洲（一辆一吨皮卡和一辆电动紧凑型跨界车）。

尽管在未来两年内首次亮相的内燃机汽车 (14 辆) 和电动汽车 (16 辆) 之间几乎保持平衡，但日产表示，到 2026 年，其对电气化的投资将逐步增加到 70% 以上。毕竟，该汽车制造商已经承诺在2024年至2030年间推出34款电动化车型，覆盖全细分市场。因此，到 2026 年，日产全球车型系列的电气化比例将达到 40%，到 2030 年将增至 60%。

到 2026 年，电气化率最高的地区将是日本，其中 70% 的车型将是混合动力和电动汽车；而欧洲，该汽车制造商的目标是其乘用车销售组合中 40% 是纯电动汽车。美国买家还将获得配备 e-Power（自充电混合动力）和插电式混合动力系统的日产车型。在电动汽车方面，日产的目标是降低生产成本，从而提高盈利能力。为了实现这一目标，他们计划使用模块化制造技术和更短的开发周期来开发“家庭”电动汽车，目标是与当前的日产 Ariya车型相比，将成本降低 30%。日产预计，到 2030 年，电动汽车的价格将与内燃机 (ICE) 驱动的汽车持平。

总体而言，日产汽车的目标是到 2026 年，年销量比 2023 年增加 100 万辆。这额外的 100 万辆，其中北美增加 33 万辆，中国增加 20 万辆，日本增加 9 万辆，以及来自日本的约 30 万辆。非洲、中东、欧洲和大洋洲。

该公告是 2024 年至 2026 年期间“The Arc”业务计划的一部分。日产总裁兼首席执行官 Makoto Uchida 表示：“Arc 计划展示了我们通往未来的道路。它说明了我们的持续进步和驾驭不断变化的市场条件的能力。该计划将使我们在推动价值和竞争力方面走得更远、更快。面对极端的市场波动，日产正在新计划的指导下采取果断行动，以确保可持续增长和盈利能力。”