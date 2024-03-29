帕加尼推出了新的 Huayra R 模拟器。这是一款与 Racing Unleashed 合作开发的高端游戏装备。

顾名思义，该模拟器从Huayra R中汲取灵感，旨在提供“真正的帕加尼体验”。这不仅仅是一些营销夸张，因为这款 122 英寸（3,110 毫米）的装备采用的碳纤维来自与超级跑车相同的高压灭菌器。帕加尼补充说，该底座具有其车辆特有的通风口，以帮助冷却运行 Assetto Corsa Pro 的高性能游戏计算机。

除了引人注目的外观外，模拟器还具有与 Huayra R 相同的驾驶设置。这意味着座椅、方向盘和踏板全部保留。它们由大型全景显示器以及铣削铝部件连接在一起。

该汽车制造商表示，工程和设计团队精心工作，以确保忠实地再现每个细节。这包括“真车的操控、动力学和空气动力学效果，这要归功于三个自由度为驾驶员提供了俯仰、侧倾和偏航运动提示。所有这些功能都经过专业驾驶员和开发飞行员的连续试验的测试和验证，从模拟器过渡到实际的超级跑车。”

声音也发挥着关键作用，模拟器配有 VR 耳机、5.1 音频系统和集成在座椅中的震动器。据说这种体验可以捕捉到“帕加尼 V12-R独特的声音”以及道路振动。

帕加尼表示，该模拟器“非常忠实和身临其境”，因为“硬件和软件的联合设计在再现汽车的运动和沥青特性方面具有非凡的真实感。” 车主可以单独驾驶或预订远程辅导课程来学习新的赛道和技能。该公司还将举办虚拟活动，业主将能够在彼此之间组织挑战和比赛。

尽管看起来像是超级富豪的高科技玩具，但帕加尼指出，该模拟器旨在帮助车主熟悉他们的车辆，提高他们的驾驶技能，并在各种赛道上感到舒适。这一点很重要，因为 Arte in Pista 计划使客户能够“通过在世界上最负盛名的国际汽联赛道上举办的丰富的独家非竞争性活动充分体验其车辆的性能潜力。” 实际上，车主可以在现实生活中体验之前了解赛道以及他们的汽车将如何处理。

帕加尼车辆动力学主管 Franco Morsino 表示：“我们的目标是打造一款专业的动态驾驶模拟器，具有非凡的沉浸感和真实感，旨在为不断完善客户的驾驶风格做出贡献。我们的目标是将其转变为真正的设计对象，一种具有艺术价值的产品，注定会在 Huayra R 车主的家中占据显着位置。”

该模拟器最初将仅供 Huayra R 车主使用，但最终将向公众提供。