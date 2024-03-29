加密货币交易所 FTX 于 2022 年底宣布在美国启动破产程序，联合创始人兼时任 CEO Sam Bankman-Fried 辞职，随后在巴哈马群岛被捕，并被引渡至美国受审。

曼哈顿联邦检察官指控 Sam Bankman-Fried 窃取 FTX 客户的数十亿美元资金，来弥补他的对冲基金 Alameda Research 遭受的损失。

当地时间周四，Sam Bankman-Fried 被判处 25 年监禁。在法庭上，Sam Bankman-Fried 说他知道自己让很多人失望了，他对此感到抱歉。

Sam Bankman-Fried 现年 32 岁，检察官曾寻求判处他 40 至 50 年监禁。尽管他表示歉意并承认错误，而且与他本应得到的刑罚相比刑期相当宽大，但他的法律团队表示，由于大部分资金已收回，且 Sam 患有精神健康问题，因此刑期应为 6.5 年左右，将对该决定提出上诉。

检察官表示，由于向投资者和银行撒谎以及窃取客户数十亿美元的存款，此次监禁是合理的。Sam 律师团队辩称，当钱被退回时，它不可能全部落入 Sam 的口袋里。

美国陪审团裁定 Sam 在交易所倒闭前窃取了数十亿客户的资金，以便他可以购买房产、进行政治捐款和进行其他投资。

一位律师 Mitchell Epner 在接受 BBC 新闻采访时警告称，虽然 Sam Bankman-Fried 被判处 25 年徒刑，但仅需 13 年即可出狱。