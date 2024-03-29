总部位于新加坡的网络安全初创公司StealthMole日前宣布，已经获得了一笔700万美元A轮融资。

据了解，这笔融资由韩国投资机构Korea Investment Partners（KIP）领投，Hibiscus Fund及Smilegate Investment参投。根据声明，这笔资金将用于推进StealthMole的全球扩张力度，并进一步开发其技术应用前景。

StealthMole成立于2022年，是一家基于人工智能技术的暗网情报平台，致力于监控网络威胁和网络犯罪行为，拥有来自暗网、深网、Telegram以及其他隐藏来源处的2550亿个数据点。据介绍，StealthMole最初是帮助刑事案件调查而成立，随后逐步从B2G聚焦到B2B领域。目前，StealthMole旗下共有暗网情报追踪、凭证保护、暗网监控三大类产品。

在市场表现方面，据悉，StealthMole已为为亚洲、欧洲、中东地区中17个国家的50多个客户提供了服务。

有数据指出，作为世界上头部数字经济体的所在地之一，亚太地区的数字化转型进程正不断加速前进，而这增加了其遭受复杂网络犯罪攻击的风险。从这一点出发，该地区防御网络威胁的成本预计在未来三年内增长一倍，在2027年时达到23万亿美元。