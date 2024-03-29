近日，据The Information 报道，微软加速器校友企业——HeyGen（原名Surreal诗云科技）正在完成6000万美元的最新一轮融资，领投方为Benchmark，Benchmark 也是Snap 和 Uber 的早期投资者之一。目前HeyGen对应估值已达4.4亿美元，市场测算4个月内翻了6倍。

也许你对这家公司名称不那么熟悉，但你一定在网络上刷到过“郭德纲飙英文”，“泰勒斯威夫特中文唠家常”等神奇视频。这家于2020年末刚刚成立的年轻公司，以出色的产品体验、极具性价比的价格和极快的交付能力已席卷全球，深受用户喜爱，其“魔性”的视频也像种子般传播于互联网，帮助产品收割了泼天的流量。

在当前生成式AI产品异常激烈的市场竞争中， HeyGen可谓“卷王”一枚, 公司 ARR（年度经常性收入）已经超过了 2000 万美元，这一收入水平在众多商业化困难的 AIGC 产品中显得尤为突出。早在去年4月，创始人徐卓（Joshua Xu）便在HeyGen官网上发表了标题为 “0 – 1M ARR in 7 months”的官方博客，讲述了HeyGen团队快速PMF（Product Market Fit）的历程。

HeyGen是微软加速器2022年春季班校友企业和微软加速器Pegasus成员，在过去几年中，微软加速器持续陪伴HeyGen成长，在技术侧，微软加速器为其提供独家云技术资源扶持及技术顾问支持，如Azure OpenAI，TTS ；在Go-to-market方面，微软加速器也正积极帮助HeyGen调动全球资源网络，助力进入更多元化的市场。

微软加速器将在本文带领大家回顾HeyGen的成长历程，以及微软加速器助力中国创业企业出海的扶持计划。

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HeyGen，原名Surreal诗云科技，是一家致力于利用人工智能技术推动内容创作革新的创新型企业。

微软加速器获悉，HeyGen由两位同济大学的校友，徐卓和梁望于2020年底共同创立，公司总部位于美国洛杉矶。徐卓和梁望在大学时期的友谊和互补的学术背景为他们后来的合作奠定了坚实的基础。

在完成本科学习后，徐卓和梁望分别前往卡耐基梅隆大学攻读硕士学位，徐卓主修计算机，梁望则是人机交互。作为公司的联合创始人兼CEO，徐卓作为SnapChat前100号员工，凭借其在商业化、推荐算法、机器学习平台以及AI camera期间的丰富经验，为HeyGen的发展提供了坚实的技术支撑和战略指导。而联合创始人兼CPO的梁望，则凭借其在人机交互和产品设计方面的专业知识和经验，为产品的用户体验和创新设计提供了重要保障。

七个月创下的“1M ARR”

HeyGen成立于2020年。彼时生成式AI赛道还不像现在这么热火朝天，徐卓却坚定认为AI将引领一场类似于移动摄影革命初期的Snapchat或Instagram的变革。公司希望通过开发AI视觉引擎，降低内容创作的门槛，让用户能够以更低的成本完成高质量的内容创作（Diverse & engaging videos, made 10x faster & cheaper by AI），推动视频制作方式从传统的拍摄过渡到GenAI（人工智能生成内容）的新时代。目前，公司已经建立了自己的视频AI模型，并与OpenAI和Anthropic等一线大型语言模型集成，以增强其文本到语音（TTS）的能力。

HeyGen是典型的“小团队”创业代表，去年 4 月，徐卓官方分享了从 2022 年 7 月 29 日项目启动到达到 100 万美元 ARR 仅用了 178 天的历程。这个过程中，HeyGen 仅发展到了约 30 人，分布在 4 个国家和 6 个城市。

AI生成视频是大模型竞赛背景下尤为激烈的战场，市场上其它的视频人工智能初创公司也不断涌现，例如Runway和Pika，这两家公司的产品帮助用户实现通过输入文本提示来生成和编辑视频，目标客户画像是以专业创意人员为主。HeyGen 则一直专注于商业市场及其对营销、培训和操作视频的终端需求，目前在这方面HeyGen表现优异，同时正在从 YouTube 和 TikTok 上的内容创作者侧获客。

根据创始人徐卓发布的Blog，HeyGen的发展分为三个步骤。首先，构建商业视频引擎，并基于此开发 SaaS 产品，明确使用场景，并探索商业化路径。其次，Heygen 正式定位为一个 AI 数字人产品。为了验证产品定位是否适合市场，HeyGen 在自由职业者协作平台 Fiverr 上进行了测试，通过提供能讲多种语言的视频 AI 演讲视频制作服务，以低于市场的价格和极快的交付时间吸引客户，从而验证市场需求——如果将想法发展成出色的用户体验，那么就证明有市场。最后，HeyGen 通过快速的产品迭代，保持每周发布一次更新的频率，这种高效的工作方式助力了公司营收的增长。

据悉， HeyGen 在 Fiverr 上提供与其他参与者相同的服务，成本仅为 10%，周转时间为 10 分钟而不是几天，且通过手动运行代码来向客户提供视频。从第一个客户5美元费用，到后面发现客户愿意为产品支付每分钟3美元，并吸引了超过预想的数量级客户，使得HeyGen以极低的成本验证了产品可行性。

此外，徐卓还分享过，Heygen 团队通过每周重复的开发、发布、分析和解决问题的流程，大大提升了工作效率，降低了管理成本。下图为HeyGen早期产品设计、开发、复盘周而复始的时间表。

最近，HeyGen刚刚发布了5.0版本，据官方说法，整套产品的功能分类有了更好的迭代，在用户界面、视频编辑和实时聊天等方面都进行了全面的升级。以下是产品的使用链接：https://www.producthunt.com/posts/heygen-5-0

HeyGen的出现和产品规模化，证明了AI生成视频“大有可为”。这个深受用户喜爱的产品和这家明星初创公司未来会继续给科技界带来什么样的惊喜，让我们拭目以待！

资料来源：

1）HeyGen LinkedIn

2）The Information

3）有新Newin

4）Forbes

文章：书言