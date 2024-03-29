小米首款汽车小米汽车 SU7 正式发布并上市，新车定位于“C 级高性能生态科技轿车”，提供双电机版本和单电机版本车型选择，并提供容量为 73.6 千瓦时以及 101 千瓦时电池可选，售价 21.59 万元-29.99 万元。

小米汽车 SU7 提供三款车型，标准版搭载单电机、5.28s 零百加速、CLTC 续航 700 公里、19 寸米其林轮胎、73.6kWh 磷酸铁锂刀片电池、15 分钟补能 350km、Xiaomi Pilot Pro 纯视觉智驾终生免费、小米澎湃智能座舱，售价 21.59 万元。

小米 SU7 Pro 版在标准版基础上增加了 20.7kWh 电池、激光雷达、小米智驾 Max 城市 NOA，售价 24.59 万元。

小米 SU7 Max 版拥有 2.78s 零百加速、265km/h最高时速、800km CLTC 续航、101kWh 麒麟电池三元锂、15 分钟补能 510km、Xiaomi Pilot Max、小米澎湃智能座舱，售价 29.99 万元。

小米 SU7 还推出了创世版，包括 SU7 标准创始版：冰箱、豪华音响 25 扬声器、Nappa 真皮座椅免费标配。SU7 Max 创始版：冰箱、Nappa 真皮座椅、20 英寸轮毂轮胎免费标配，海湾蓝、雅灰、橄榄绿、霞光紫、流星蓝、寒武岩灰、熔岩橙可选，限量 5000 台，售价分别为 21.59 万元和 29.99 万元，4 月 3 日启动交付。

小米 SU7 全系现已开启预定，,Xiaomi SU7 / Xiaomi SU7 Max 预计 4 月底开启交付，Xiaomi SU7 Pro 预计 5 月底开启交付。官方微博随后宣布，27分钟大定五万台。