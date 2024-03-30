重型汽车制造商Autocar与 Rocsys 合作部署后者的自动电动汽车充电器，将该技术扩展到前者的电动码头牵引车上。 Autocar 和 Rocsys 已经共同赢得了首批车队客户，并将在整个细分市场全面整合更简单、直观的充电基础设施。

Autocar, LLC 将自己描述为北美第一个专业卡车品牌，开发、制造和销售专门根据其商业客户的具体规格和需求制造的重型职业卡车。该产品阵容包括全电动E-ACTT 码头牵引车，该牵引车现在正从 Rocsys 获得一些免提电动汽车充电帮助。 Rocsys 是免提电动汽车充电相关新兴技术的专家。

该公司目前开发一系列下一代软机器人、人工智能驱动的计算机视觉和数据驱动的服务，以优化美国和欧洲 OEM 业务客户的正常运行时间。

今天，两家公司宣布建立新的合作伙伴关系，以扩大 Rocsys充电技术在 Autocar 客户群中的覆盖范围。

Autocar 和 Rocsys 将他们的新战略联盟描述为行业首创，为配送中心、内陆港口和其他物流基地的终端拖拉机部署免提电动汽车充电操作。

Autocar 表示，此次合作将利用 Rocsys 的免提充电专业知识，在大型特种车辆的独特领域保持电动汽车采用的最前沿。这家重型汽车制造商目前提供多种动力总成选项来满足客户的需求，并且现在可以提供便捷的充电解决方案。