从AEB到MEB比亚迪在智驾领先

正所谓安全智驾不分家，在智能驾驶的主动安全方面，比亚迪AEB、MEB自动紧急制动技术全速域、全场景保护用户的驾驶安全。此前，一段技术测试视频在网上流出，比亚迪AEB功能的安全刹停速度高至130km/h，率先打破了全行业记录，极大保障用户在高速行车场景下的安全。如今，比亚迪创新性展示了MEB低速紧急制动技术，在2-12km/h的低速行车场景，能够实现在探测到碰撞风险时触发预警并自动紧急制动的安全功能。

转角盲区下的雪糕筒自动触发MEB功能

比亚迪低速MEB真安全真实用

即使是低速行驶状态下，用户也面临着真实的、复杂道路场景下存在的安全风险。在车辆转弯行驶和倒车盲区隐藏着障碍物的情况下，驾驶员往往来不及做出反应，一旦发生碰撞事故，轻则车辆受损，重则危及生命安全。

面对这些低速场景下的隐患，比亚迪MEB技术融合全车30多个智驾传感器，最大限度地提升整体感知能力，不仅能识别机动车、非机动车、行人等障碍物，还能识别立柱、雪糕筒、水马等小型路障，识别成功率高达99%。

盲区处有路人MEB自动紧急制动

并且，比亚迪MEB功能有着优秀的预警并自动紧急制动的表现，触发成功率达到95%，这相当于车辆多了一双探测周边障碍物风险并自动刹停的“眼”和“脚”，及时发现危险，避免发生碰撞。比亚迪低速MEB功能在无形之中，给车辆加了一个防撞保护层。

泊车时后方有碰撞风险MEB功能启动

比亚迪智能化稳坐行业第一梯队

在智能化领域比亚迪终于不藏了，今年年初，比亚迪在梦想日发布会上亮相智能化全家桶，全方位秀实力。如今，随着低速MEB等更多智能化技术的亮相，比亚迪的智能化水平已是稳居行业第一梯队。目前，比亚迪拥有研发人员超10.28万名，将持续在智能化领域加大研发投入，用技术创新为用户带来全场景、更安全的智能化出行体验。