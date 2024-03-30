哈雷戴维森推出了其 LiveWire 电动摩托车品牌的新车型 S2 Mulholland。它的设计与 S2 Del Mar 略有不同，但使用相同的技术。

这是该制造商在 S2 平台上推出的第二款摩托车。S2 Mulholland 是S2 Del Mar 的巡洋舰版本，因此与标准型号相比，车把更高且位置更靠后。它可以让骑手在骑行时坐得更直。

LiveWire 还首次在 S2 Mulholland 的“关键部件”中使用了可持续材料。为此，前后挡泥板均采用 CAP Hemp 生物复合材料制造。对于散热器护罩和接线盒，LiveWire 使用旧渔网制成尼龙，特别是一种名为“HYLON OCEAN (PCR Nylon 6)”的材料。该自行车还将提供“更环保的未涂漆月光白饰面”。

该技术与其姐妹型号相同。Mulholland 拥有 84 马力，可在 3.3 秒内从零加速到 60 英里/小时。它配备 10.5 kWh 电池组，城市行驶里程可达 121 英里，高速公路行驶里程可达 73 英里（55 英里/小时）。它可以使用 1 级或 2 级充电器充电，从 20% 充电到 80% 分别需要不到 6 小时和 78 分钟。