现代汽车集团将在未来三年内在韩国进行大规模投资，其中包括电动汽车。该集团宣布计划到2026年在韩国雇用8万名员工，并投资68万亿韩元（约合470亿欧元）。

该公司正计划在电动汽车工厂的建设和运营方面进行广泛的招聘和投资。以将于今年竣工的光明工厂为起点，现代汽车集团正在华城和蔚山建设纯电动汽车工厂。它还将把现有工厂改造为全电动汽车生产线。在蔚山，将在现有主工厂旁边建造一座纯电动汽车工厂。设计年产电动汽车20万辆。众所周知，起亚的专用汽车（PBV）将在华城工厂生产。

现代汽车集团计划到2030年将其电动汽车系列扩大到31种车型，并将其在韩国的电动汽车年产量增加到151万辆，其中92万辆用于出口。尽管HTWO部门的氢能活动也将得到加强，但该公告主要提到了旨在生产和储存氢的“HTWO网格解决方案”。现代汽车还计划“进一步加快下一代燃料电池系统、氢动力公交车和卡车的开发以及加氢站的建设”。没有提及新型燃料电池汽车。

该公司表示，数十亿美元的投资将有助于在“不确定的商业环境”中“通过变革和创新确保增长引擎”。现代汽车在国内市场的大规模招募和投资攻势将旨在帮助现代汽车巩固其“全球移动先锋的地位”并增强其未来的竞争力。为此，“下一代出行计划”将基于车辆日益电气化、AAM（即带有空中出租车的城市航空）、软件定义车辆（SDV）、自动驾驶和机器人技术。

例如，8 万名新员工中的许多人将直接从事电气化工作，并通过自动驾驶和 SDV 等间接从事集团的电动汽车工作。现代汽车表示，具体而言，将有 44,000 人（占总人数的 55%）从事电气化和 SDV 工作。至少在短期内，公路车辆可能会继续占据现代汽车业务的大部分。

这些车辆中的大多数将继续在韩国生产——尽管用于电动汽车的“现代汽车集团Metaplant America”（HMGMA）正在美国生产，并且Kona Electric等个别车型也在欧洲生产。然而，在韩国的投资不仅会增强现代汽车本身，而且会增强整个国内产业：该集团计算，招聘8万名员工将产生198,000人的“总就业效应”，因为直接招聘将带来“额外的就业机会”。由于汽车制造业就业增加，国内零部件行业就业11.8万人。” 现代汽车表示，“如果考虑到建筑和钢铁等其他行业，就业效应预计会增加。”