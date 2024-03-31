虽然 “拖堂” 近1小时，但热情加倍的结束大合照！

3月29日，微软加速器与校友企业特赞联合举办了一场主题为“探索AIGC技术商业落地及其深远影响”的活动。此次活动汇聚了来自Zilliz、一造科技、Tiamat、开云集团、诺和诺德、Lululemon、格力高食品、奥乐齐、靖亚资本、中伦律师事务所、张江之尚、钢蜂科技、硅基智能等40余家知名企业的创始人和高管代表，共同探讨AIGC技术的发展前景和商业应用（排名不分先后）。

活动现场，与会嘉宾围绕“AIGC的技术发展与应用”、“AIGC创业机会”和“AIGC技术赋能企业”等关键议题展开了深入的讨论。微软加速器希望通过此类活动为合作伙伴搭建机遇平台，鼓励大家抱团成长，共同推动生态共赢。

以下是活动的精彩瞬间，请大家一起回顾！

AI 重塑， 驱动智能未来

01 微软加速器

微软加速器北亚区总经理 周健

“AI时代下的每一家公司都是科技公司，都需要拥抱AI的能力为企业运营增效”

“ 在技术日日创新的同时，企业更加关注AI落地的商业化场景。” 生成式AI的发展为企业带来了变革性的新机遇。周健向大家介绍了微软在AI方面的技术积累以及Copilot赋能企业的应用。他认为在AI时代下“每一个公司都是科技公司，都需要拥抱AI的能力为企业运营增效”，从而鼓励各行各业拥抱新兴技术，共同构建创新生态。在微软“ALL IN AI”的战略布局下，微软加速器也将持续关注国内的创新型企业出海，除了以往重点扶持的B2B项目，也向游戏、电商、泛娱乐、教育、Web 3等领域，或是运用到AI技术的工具类产品开放出海加速通道。

02 特赞

特赞联合创始人 王喆

“将现有的’通才’大模型定制为服务于企业的‘专才’”

王喆重点介绍了AIGC技术在零售、电商等领域的具体落地。他认为，市面上现有的大语言模型扮演的是“通才”角色，而特赞所做的就是借助大语言模型的能力，通过RAG等技术接入具体客户的业务知识，将“通才”大模型变为落地TO B场景的“专才”。他以零售场景为例，向大家展示了AIGC在素材的自动化管理、创意视频的生成和洞察消费者心理等场景中的具体应用，由此助力企业在内容生产和管理等方面提高效率。

03 Zilliz

生态集成和AI平台负责人 陈将

“利用RAG技术，让大模型更懂你”

陈将介绍，传统的倒排检索技术通常基于关键词进行检索，容易出现搜索结果不准确的情况。而向量数据库的出现则为这一痛点提供了新的解决方案：通过深度学习模型把非结构化数据向量化，并放进向量数据库里里，则可以根据向量在高维空间中的距离判断它们语义的相似性，从而在检索时生成更准确的答案。此外，他还说明了RAG技术的原理和优势：通过结合检索和生成的方法，RAG能够利用私域信息，提高大模型在特定任务上的表现。

04 维赛普智能科技有限公司

创始人 胡修涵

“AI是工具，为创作注入灵魂的是你我”

胡修涵认为，内容创作变革的核心是创作者生产关系的变革，通过对已有的内容进行组合和创新，AIGC能够为创作者提供更多的创作灵感，从而让那些“非典型”的创作者也能创作出好内容。同时，他也强调，AI在创作过程扮演的只是“辅助”角色，在剧情发展、故事叙述等需要创意的领域仍需要人类的智慧和情感投入，并总结道“AI是工具，为创作注入灵魂的是你我。”

05 中伦律师事务所

合伙人 樊晓娟律师

“既要拥抱AI技术，也须关注法律合规问题”

樊晓娟律师在现场与嘉宾们探讨了AIGC技术应用中的法律挑战。她具体分享了在“出海热”、“AI热”的背景下，企业在数据跨境、数据资产、内容管理等方面可能涉及的风险和应对策略，同时强调企业在享受AI带来的便利和效益时，也需要关注数据安全、个人隐私保护、知识产权等法律问题，为企业在AI领域的合规发展提供了宝贵的建议。

深度对话，激发创新火花

为了促进更加紧密的交流，本次活动采取了邀请制，并特别设置了全员小组讨论环节，希望让来自不同领域的代表能够畅所欲言，充分的表达和交流。



讨论议题

讨论过程中十分热烈，随着AIGC技术的迅猛发展，众多企业正积极地接纳和应用AI技术以推动自身的转型升级。如张江之尚的高管代表表示，高科技产业园区数据庞杂，运营成本高昂，他们期望能与在场的科技创新企业进行更深入的交流与合作，共同探索如何运用AIGC技术进行创新，以解决行业痛点。

以下是创业者和企业两方的观点提炼：

Highlights

企业对于AI应用的顾虑和考量：

1. 数据安全：企业正积极拥抱AIGC技术，但对数据安全有着极高的要求，因此对使用的产品也有着极高要求。

2. AI技术的成本效益与合规性：企业期望AI技术能够带来显著的降本增效效果。希望AI应用必须能够精准匹配现有业务场景，并确保合规性。

应用层创业者该如何加速落地：

1. 应用层创业者期待整个AI供应链加速升级：为了实现AI的广泛应用，供应链各环节都需要实现一定的突破，如降低算力成本、优化数据治理。

2. AI应用层应着重发掘企业和用户需求：AI 的诞生重构客户的现有需求。因此应用层公司要结合企业客户的工程化能力和专业知识，创造能够灵活满足企业需求的智能体框架。

应用层的AI创业公司需找准细分领域：应用层的创业公司只有在特定领域内，围绕着明确定义的行业痛点，创造出真正有差异化的产品或服务，才能在市场上建立起自己的竞争优势。而产品差异化的判断标准并非是功能或效率的不同，而是来源于产品能否将数据真正地转换为有用的经验和智能，从而为需求方带来了营收等明显的价值产出。

在这场持续了四个小时的交流中，”拥抱AI”是全场共识。每一位嘉宾的热情在交流中得到了充分的展现，这次活动虽然落下帷幕，但它仅仅是一个崭新的起点。我们再次相聚，共同激发新的创新火花，为智能时代注入新的动力！

出海+速度

🔈 微软加速器出海创业伙伴，持续滚动招募中

招募对象：AI创业公司

我们希望您的公司有融资背景，项目处于游戏、电商、泛娱乐、教育、Web 3等领域，或是运用到AI技术的工具类产品

我们能提供什么？

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4）加入微软加速器创始人社群

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