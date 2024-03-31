科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.03.25-2024.03.31）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚，暗网并不是一种能够为大众所熟知的存在，近年来，它所产生的影响却正在日益不可忽视。

根据联合国此前发布的一份调查报告指出，尽管外界对关于东南亚地区的暗网犯罪数据知之甚少，现阶段，仍有可靠的信息表明东南亚暗网网络犯罪正在呈现出增加趋势。同时，随着近年来疫情对线上行为的加速促进，一些甚至没有网络经验的犯罪分子也逐步转移到这一渠道之中。作为体现，联合国相关机构在报告中表示，在东南亚，与暗网相关的逮捕案件数量也正在上升，而这表明，“犯罪分子认为该地区是低风险且高收益的环境···”

在这样的背景下，并且也作为当地信息化进程日趋加快的表现之一，在一些常见的暗网犯罪行为之外，以信息泄露或者信息相关的犯罪事件也正在变得更加常见。也正是由于这一点，以新加坡为例，有数据指出，2021年期间，有近一半的新加坡企业遭受到了网络攻击。

为了应对这一问题，与之相关的网络安全初创公司也正不断随之兴起。以本周的StealthMole为例，据该公司介绍，其暗网情报平台能够分析来自暗网以及其他隐藏来源处的超2550亿个数据点位，使得在早期检测到犯罪行为、并为其做出跟踪和响应成为了一种可能。

根据IDC此前发布的一份数据指出，2021 年期间，东南亚组织在网络安全（包含服务、软件和设备）方面的支出达到了32亿美元。并且到2026年，该数字预计将以 13.6%的五年复合年增长率继续增长——届时，将达到61亿美元规模，而这也将为更多围绕暗网犯罪这一“相对新兴”的网络安全衍生领域为业务切入点的企业带来更多机遇。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

东南亚一季度科技融资规模已达近一年多最低水平：据Tracxn日前发布的一份报告指出，截至今年3月15日，东南亚科技生态所获得的融资规模仅为8.16亿美元，并以此数字成为了该地区科技行业过去5个季度中总融资规模最低的一个季度。作为对比，该季度较23年四季度的13.6亿美元下降了40%，较上年同期的9.35亿美元相比也呈现出了13%的降幅。

汇丰推出10亿美元规模的东盟增长基金：据悉，汇丰银行日前表示，将为寻求区域扩张的企业推出规模达10亿美元的东盟增长基金，并也将为新加坡企业额外提供1.5亿美元的借贷基金。据介绍，东盟增长基金主要面向计划通过数字平台在该地区的多个市场扩大规模的高增长行业、较成熟的企业、以及非银行金融机构。借贷基金则面向印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，其评估指标与公司的现金流生成资产组合挂钩。

蚂蚁集团为其新加坡数字银行Anext Bank注资1.48亿美元：据外媒援引相关文件显示，蚂蚁集团已向其于22年6月份在新加坡推出的数字银行Anext Bank（星熠数字银行）追加了1.48 亿美元的资金。作为背景，蚂蚁集团在去年3月份时也对该机构注资1.88亿美元。据介绍，Anext Bank旨在为新加坡本地和东南亚的中小微企业提供数字金融服务（尤其是针对从事跨境业务的企业）。在去年6月时，该公司表示，其65%的客户为微型企业。并且在其全部客户群中，有33%是在Anext Bank开户的两年前刚成立的企业。

VinFast进军泰国市场：据悉，越南新能源车企VinFast已于本周宣布进军泰国市场，并在当地推出了包括电动滑板车、电动汽车以及电动皮卡概念车型等在内的多类产品。值得一提的是，根据声明，VinFast表示已同泰国当地的15家经销商签署了合作意向书。此外，据透露，VinFast目前计划在大曼谷地区开设22家展厅，并计划将经销商网络扩展至泰国的其他城市。

投融资

保险科技公司Qoala获得4700万美元融资：Qoala成立于2018年，是一家专注于“零售保险”概念的保险销售平台，主要通过其App和网站提供汽车、摩托车、财产、人身事故、旅游、健康等方面的保险产品/套餐，累计客户超500万。同时，Qoala也会通过与Traveloka、Dana、Shopee、Kredivo、Investree等东南亚公司的合作为消费者提供小额保险产品。

硬折扣零售连锁店DALI Discount获得2500万美元投资：DALI Discount成立于2020年，是一家硬折扣社区零售连锁品牌，店内拥有近400种覆盖日常生活场景的食品和家居用品消费品。在经过几年的发展后，DALI Discount表示，该品牌现已成为菲律宾零售行业排名第一的折扣店。

暗网情报平台StealthMole获得700万美元融资：StealthMole成立于2022年，是一家基于人工智能技术的暗网情报平台，致力于监控网络威胁和网络犯罪行为，拥有来自暗网、深网、Telegram以及其他隐藏来源处的2550亿个数据点。据介绍，StealthMole最初是帮助刑事案件调查而成立，随后逐步从B2G聚焦到B2B领域。目前，StealthMole旗下共有暗网情报追踪、凭证保护、暗网监控三大类产品。