中国造车新势力齐聚小米新车发布会，理想创始人、董事长李想，蔚来创始人、董事长李斌，小鹏汽车创始人、董事长何小鹏都出席了雷军的新车发布会。这是个难得一见的齐聚时刻，或许是和谐共处；而从另一个角度上来说，这四家终究会在市场上展开竞争。

2021年3月，小米宣布正式进军智能电动汽车市场，预计10年投入100亿美元，首期为100亿人民币。实际上，就意味着小米义无反顾地踏入了电动车领域，而中国市场此时此刻的电动车攻势此起彼伏。小米作为后来者，必然要跟蔚小理三家在未来展开竞争。

蔚来在打造新品牌做产品下沉争夺

李斌日前表示，蔚来旗下第二品牌命名为“乐道”，定位为家庭用车，之前的“阿尔卑斯”是第二品牌的内部代号。对于新品牌的命名，李斌解释称，乐道寓意“阖家欢乐，持家有道”。蔚来联合创始人秦力洪表示，“乐道”品牌将于5月中旬正式发布。据悉，价格为15万元至25万元。

在蔚来业绩发布会上，李斌表示，“乐道”品牌旗下首款车型将在第三季度发布，并于第四季度开始大规模交付。据蔚来公布的信息，新车型将采用独立的销售网络，但可以兼容蔚来的第三代换电站。该车将定位为纯电动轿跑SUV（内部代号为DOM），全系车型将基于蔚来第三代技术平台NT3.0进行开发。与蔚来品牌形成差异化，与蔚来品牌的关系类似于奥迪-大众，支持高压快充技术。

有消息称这首款车型将搭载60kWh和90kWh的电池包，并在电池厚度上比当前车型更薄，有利于轻量化设计以及车内空间表现，并与蔚来共享售后体系。据说乐道品牌的BaaS费用将低于蔚来品牌，首款车型的BOM成本将比特斯拉Model Y低约10%。

小鹏现有和未来的纯电产品正面迎击

小鹏汽车原本的定位是“面向年轻人的第一台智能汽车”，现在这个定位有点岌岌可危，就是在于小米 SU7 的出现。当然做为已经被市场验证过的产品，小鹏P7已经在市场上获得了一定的认可和用户口碑。续航里程高，智能驾驶，科技感很强，配置也很丰富。

小鹏目前来说，最大的优势在于智能驾驶，小鹏扶摇系统已经进化至全域智能。未来五年，还将投入超过300亿，进一步推进整个架构的研发。目前X-EEA3.0电子电气架构、XNGP智能辅助驾驶系统和Xmart OS车载智能系统构成了小鹏扶摇系统最核心的智能展现。

而最直接的竞争将来自于小鹏的新子品牌车型。此前，小鹏汽车宣布计划收购滴滴智能电动汽车项目的相关资产及研发能力。全新品牌项目，被暂定为“MONA”，这个价格定位也是小米目前基本盘的用户画像。小鹏汽车将利用先进的扶摇2.0平台，为15万元价格区间的消费者推出创新车型，覆盖B端和C端市场。预计这款新车型将于当年第四季度与公众见面，并在2024年正式量产。

理想在纯电领域上会推新品

理想虽然是增程起家，但是在纯电动上已经下定战略决心。产品学苹果，商业学特斯拉，制造学丰田，组织学华为，变革学微软，李想说的这个模式显然是想在市场稳住盈利的地位。从 2023 年 4 月 20 日落地首座超充站开始，理想汽车到现在已经建成并投入运营了超过 330 座超充站。到了今年，理想汽车则计划建设 2,000 座超充站，完成对全国十八条高速干线的覆盖以及对三线及以上城市核心城区 60% 的覆盖。

另外，理想宣布智能驾驶进入3.0时代，城市NOA导航辅助驾驶系统将在第二季度内发布，全场景NOA导航辅助驾驶年底将覆盖100座城市；到 2023 年底时，理想汽车的智驾团队已经到了千人的规模，今年会进一步扩充到 2,000 人，到 2025 年，则会扩充至 2,500 人；2025年，理想汽车将形成 “1款超级旗舰车型+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局。

理想自主开发的800V碳化硅功率模块最高可支持480A的电流输出，在同等电流能力下，模块面积与行业同等性能的主流产品相比可降低50%。基于超充站的铺展以及通过研发 MEGA 在纯电产品上的技术积累，理想汽车下半年将要推出的三款纯电车型必然会在产品力上有所表现。显然，后续的电动车型依然会进入市场和小米展开竞争。

在不久的未来，蔚来、理想、小鹏和小米将围绕以下几点展开竞争：

1. 产品定位：每家公司在电动车产品定位上有所不同，蔚来着重于高端豪华电动车市场，理想注重科技感和智能化，小鹏注重年轻消费群体，小米则是在智能化和互联网生态方面有优势。

2. 技术创新：这几家公司在电动车技术方面都有自己的研发团队，不断推出新的电动车产品和技术创新，包括电池技术、智能驾驶、自动驾驶等方面。

3. 市场渗透：蔚来、理想、小鹏和小米都在积极拓展国内外市场，争取更多消费者的认可和市场份额。

4. 服务体验：这几家公司都致力于提供优质的售后服务和用户体验，包括充电网络建设、智能互联服务等方面。

总的来说，蔚来、理想、小鹏和小米在电动车市场上都有自己的特色和优势，未来的竞争将主要体现在产品创新、市场拓展、服务体验等方面。消费者也将因此获得更多选择和更好的体验。小米在近10年投资大量汽车行业领先公司，完善汽车产业部署。通过近10年布局，小米汽车在人才储备、销售渠道、技术研发进行了充分准备，并有望通过在互联网和消费电子领域的优势，对汽车商业模式进行一定创新。