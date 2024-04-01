根据 Counterpoint Research 的《全球智能手机出货量预测》，2024年全球智能手机出货量预计将增长3%，达到12亿部。

在加勒比及拉丁美洲、印度和中东非市场复苏的推动下，中低端市场（150-249 美元）将有所反弹。

得益于苹果和华为的增长，高端市场（600-799 美元）预计将同比增长 17%。

市场似乎已经触底，预计长期来看将出现低个位数的同比增长。

根据 Counterpoint Research 的《全球智能手机出货量预测》，预计 2024 年全球智能手机出货量将同比温和反弹 3% 至 12 亿部，这一反弹主要是由对预算较为敏感的细分市场即中低端价位段（150-249 美元）和高端价位段市场（600-799 美元）推动的。

与 2023 年不同，新兴市场如印度和中东非地区将在 2024 年引领全球智能手机市场的增长，这一细分市场的主力为预算敏感型消费群体。同时， 2023 年第四季度超高的库存水平也将对全球出货量起到促进作用。

中低端价位段（150-249 美元）在 2023 年经历了明显下滑，预计将在 2024 年同比反弹 11%，主要得益于印度、MEA 和 CALA（加勒比和拉丁美洲）市场。由于非洲的通胀压力已经大幅缓解，许多国家的当地货币也趋于稳定，消费者的购买力有所恢复，从而利好 150-249 美元价位段。

OPPO、vivo、小米和传音控股等OEM 对 MEA 和 CALA 市场的大量营销投入加剧了该两个市场的竞争，刺激了对中低端智能手机的需求。除了新兴市场对 IT 设备需求的复苏之外，中国 OEM 之间的激烈竞争将成为该细分市场的主要增长动力。

高端价位段（600-799 美元）预计将在 2024 年保持稳定增长，同比增长 17%。特别是，新一代AI 手机的推出和折叠屏手机的普及将持续刺激高端智能手机的需求。

苹果和华为有望引领高端细分市场的增长。iPhone 尤其是 iPhone 在印度和 MEA 等新兴市场稳步增长的需求，将驱动苹果的增长。预计2024 年华为将在中国智能手机市场保持强劲势头。随着其 5G 麒麟芯片的发布，该品牌在中国将继续保持强劲增长。

从长远来看，由于市场似乎已经触底，Counterpoint 预计全球智能手机出货量将保持低个位数的同比增长。