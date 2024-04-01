LYTE Aviation 和 Lange Aviation 联手支持克兰菲尔德大学最近批准的 EPSRC 净零航空博士培训中心。

克兰菲尔德大学已赢得超过 2500 万英镑来建立两个新的博士培训中心 (CDT)，重点关注推进水安全和净零航空。超过 120 名学生将通过这些中心培养与行业紧密联系的高水平技能和技术。克兰菲尔德也是由拉夫堡大学领导的第三个新中心的一部分，该中心专注于推进氢技术。

这笔资金是英国有史以来最大的工程和物理科学博士技能投资的一部分，总额超过 10 亿英镑，并创建了 65 个新的博士培训中心，并由科学、创新和科学大臣米歇尔·多尼兰 (Michelle Donelan) 今天宣布。

LYTE Aviation 创始人兼首席执行官 Freshta Farzam 表示：“我们的 40 座电动垂直起降混合动力氢方法的创新方法需要伟大的先锋思想和专家与我们一起实现快速且可认证的原型。我们认为 Lange Aviation 及其首席执行官 Axel Lange 为我们的技术带来了巨大的增值。

“我们的合作伙伴关系重点是我们原型机的混合氢动力输出的混合和认证。同时，我们正在支持克兰菲尔德大学成功批准 EPSRC 净零航空博士培训中心计划。”

推进和热能工程中心混合电力推进教授帕诺斯·拉斯卡里迪斯（Panos Laskaridis）将领导这个新中心。他说：“未来十年迫切需要创新解决方案来实现航空业脱碳。这个新中心的毕业生开发的知识、方法和工具将

有助于开发推动航空业真正变革所需的技术。”

兰格航空有限公司将自己描述为可持续飞机技术的专家。过去 30 年来，该公司一直为其他飞机开发电力装置。它与德国航空航天中心（DLR）合作生产了燃料电池技术的飞行测试台，称为“Antares DLR-H2”。

该飞机仍然配备全套锂离子电池，并且可以仅依靠燃料电池动力、仅依靠电池动力和混合动力模式飞行。这使得新燃料电池系统的测试变得更加容易。该飞机于 2008 年 9 月在斯图加特机场发布，并于 2009 年 4 月进行了首次仅使用燃料电池动力的飞行。首次公开演示飞行于 2009 年 7 月在汉堡进行。

该公司还开发了下一代实验飞机 Antares E2。 Antares E2 是 Antares DLR-H2 的更高性能后继产品，首飞预计于 2024 年进行。与 H2 一样，它基于 Antares 20E，也使用氢燃料电池。

“我们非常期待在这个激动人心的项目上合作”，Axel Lange 补充道。

LYTE Aviation 是业界首款 40 座 eVTOL 的先驱，这是一款重量级客运公共交通 VTOL 飞机，品牌为 SkyBus LA-44。该公司还在设计货运车型 SkyTruck LA-44C，有效负载能力为 4.5 吨，并于最近推出了 19 座 X-Prime 版本。凭借其串联倾斜翼技术，动力将来自混合氢电动涡轮螺旋桨发动机和电动发动机。

Farzam 补充道：“SkyBus / SkyTruck 是一种理想的解决方案，可以扩展亚太地区或美国等水道上现有的渡轮运输解决方案，或者通过新的客运和货物运输航线扩展支线航空，而无需跑道不再了。以更高的速度、频率和灵活性从一个点运送更多的人和更多的货物。”

由于使用当今成熟的现有技术，LYTE Aviation 预计将在五到六年内进入市场。