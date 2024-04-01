据 Axios 报道，美国国会众议院出于安全考量，禁止其工作人员在工作设备上使用微软的 Copilot 生成式人工智能辅助工具。

美国众议院首席行政官凯瑟琳·斯平多 (Catherine Szpindor) 在发送给工作人员的指导意见中指出，网络安全办公室认为微软 Copilot 当前的商用版本存在安全漏洞，可能导致众议院数据泄露到未经授权的云服务。因此，该程序的所有功能将被禁用并从工作人员的 Windows 设备中移除。

微软计划在今年夏天推出适用于政府工作的 Copilot 版本。微软发言人表示，公司认识到政府用户对数据安全有更高要求，并将提供符合联邦政府安全和合规标准的微软人工智能工具，其中就包括 Copilot。

美国众议院首席行政官办公室则表示，他们将在微软推出政府版本的 Copilot 后进行评估，并届时决定该版本是否能够满足安全使用标准。

值得一提的是，微软最近还宣布了 Copilot 的一系列新功能，计划于今年 4 月向 Microsoft 365 商业和教育用户推出。其中一项新功能将利用用户在 Word、Outlook、Excel 和 PowerPoint 中创建的工作内容，帮助 Copilot 更精准地回答技术方面的提问。