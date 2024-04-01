腾势汽车旗下智能豪华超舒适SUV全新腾势N7正式上市，共推出四个版本，官方指导价23.98万元-32.98万元。全新腾势N7可谓上市即王炸，不仅集三大豪华与智电五双于一身，而且还新增了550km续航版本，降低豪华纯电SUV门槛的同时，也让用户有了更多选择，以极高价值感与质价比重新定义豪华纯电SUV价值标杆。

值得一提的是，即刻下定全新腾势N7，可享定金2000元抵扣车辆尾款10000元上市权益。同时，为感恩回馈老用户，腾势汽车不仅推出了至高50000元的置换补贴，相当于0元换新，而且还有非常给力和周到的权益，让老用户买车更放心、换车更开心、用车更舒心。

作为新能源汽车智能化下半场的开启者，全新腾势N7基于三大豪华与智电融合全面进化，也是全球首款将智能驾驶、智能底盘、智能座舱和电动平台融合的整车智能SUV，凭借云辇-A智能空气车身控制系统（双腔）、双激光雷达、双枪超充、双电机四驱、双排超舒适座舱等智电五双核心产品力，在智能、舒适、豪华等方面全面领先同级，不仅满足用户的全场景用车需求，也必将成为100万以内年轻人和年轻家庭的首选智能电动SUV，为每一次出行提供更多舒享与乐趣。

三大豪华再进化，价值感超越百万

设计豪华再进化，引领势能设计新美学。全新腾势N7采用全新前脸设计，更符合年轻人和年轻家庭的审美。整车优雅、舒展，再配以大尺寸悬浮车标轮毂，尽显运动气息与百万级豪华感。不仅如此，全新腾势N7还从西湖汲取灵感，新增西子蓝外观颜色，满足更多用户的个性化需求。值得一提的是，腾势汽车总经理赵长江此前在微博发起投票，全新腾势N7前脸好看的话就去跳长江，显然这次“变脸”成功吸引了一大批用户关注，新的设计也得到了大家的一致认可，看来这次赵长江是不得不跳了！

舒适豪华再进化，双排超舒适座舱座座皆是VIP。作为智能豪华超舒适大五座电动SUV，全新腾势N7座座皆舒适，升级了电动四向调节方向盘、自动防眩目外后视镜、流媒体内后视镜，即使下雨，后方路况也清晰可见，结合5D云感人体工学座椅，为驾驶者带来舒心、舒适的驾驶感受。而副驾则通过娱乐屏、柔光化妆镜、座椅加热、2挡吸风式通风、10点式按摩等配置，打造出女王专属宠爱副驾体验。后排座椅舒享待遇同样提升，新增电动靠背调节、2挡吸风式通风、10点式按摩及仰望同款后排扶手屏，夏天打开座椅通风无吹风不适感，轻触扶手屏开启一场按摩疗愈，加上CTB技术带来的宽大空间优势，使全新腾势N7的尊享待遇与百万D级行政豪车相当。

安全豪华再进化，看不见的也豪华。秉持安全是最大的豪华理念，全新腾势N7从领先科技、结构优化、材质运用等全维度构建了金字塔全维安全架构，让别人的安全上限成为自己的安全下限，为每一次出行保驾护航。

整车智能再进化，智电融合重新定义智能SUV

智能座舱再进化，打造全场景智慧交互。全新腾势N7搭载DiLink系统，配备6nm制程芯片、5G智能网联系统、智慧六联屏，让每一次出行都充满乐趣。同时，全场景智能语音焕新升级，新增语音快捷指令、多车畅联、腾势宝盒、腾势声活等多个功能，动动嘴巴即可指挥一切。

智能驾驶再进化，稳坐智驾第一梯队。全新腾势N7搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，配备超远距高精度双激光雷达等33个行泊一体融合传感器，支持高快领航、城市领航、近距代客泊车、断头路泊车等全场景驾驶辅助，后期还将通过OTA升级窄道通行功能。其中，高快领航可主动变道超车高效安全，智能上下匝道丝滑流畅，若遇施工路段，车辆可提前变道实现安全避障，大大减轻驾驶员驾驶疲劳；城市领航可完成红绿灯路口通行、超车变道、智能避障、借道绕行、礼让行人和非机动车等驾驶任务，让新手秒变老司机；近距代客泊车、断头路泊车为用户完美解决赶时间、提重物等泊车痛点，下车锁车即走，随时随地可用。除此，全新腾势N7还配备哨兵模式，全心全意全时为车主站岗，车辆遭到损坏时，自动录制视频为后续追责提供证据。

智能底盘再进化，打造百万级豪车底盘悬挂。全新腾势N7承袭奔驰底盘舒适基因，搭载的云辇-A智能空气车身控制系统由此前的单腔空悬升级为双腔空悬，与路面的适配性更强，结合路面预览功能的深度融合，满足用户对舒适、操控、安全的多样化驾乘需求。在中低速过减速带、井盖、接缝路、坑洼路面时，悬架提前变软，减少车身振动，提升乘坐舒适；在高速过弯道时，悬架自动变硬，车身自动降低，提升整车操控性。值得注意的是，得益于智能驾驶、智驾底盘、智能座舱深度融合，全新腾势N7不仅稳坐智驾第一梯队，也是同级驾乘质感和舒适性最好的车型。

高效电能再进化，充电效率更高、兼容性更好。全新腾势N7基于e平台3.0腾势升级版打造，采用全域800V高压架构，全球首搭高功率双枪超充，不挑桩、不挑环境，最快15min补电350km，让长途出游更松弛。对于冬季用车问题，全新腾势N7搭载智能脉冲自加热技术，电池温度-20℃满充时间缩短25%，打破北方充电慢、续航短的魔咒。此次全新腾势N7还新增550km续航版本，以满足更多群体选购需求，让更多用户感受到智能豪华超舒适SUV的魅力。

作为100万内唯一智电融合的豪华性能电动SUV，全新腾势N7以全面领先同级的核心产品力和绝无仅有的诚意价格，打造出极具质价比的30万级豪华车市场价值标杆，为多元用户带来了高品质出行的最优解。伴随全新腾势N7的到来，高端纯电SUV市场格局将被重新改写，智慧豪华出行体验也将全面刷新，定不负年轻人和年轻家庭的智慧之选。不止满足新用户，在市场内卷愈演愈烈的背景下，腾势汽车也为老用户带来了顶格的安心感，相当于0元换新的置换补贴，便是腾势品牌回馈老用户陪伴与信任的最大诚意。