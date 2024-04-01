根据Sensor Tower发布的报告，疫情的结束及其在线红利的消退，使得美国手游市场在2022年出现一定程度的回调，并在2023年回归平稳态势。但这一趋势在2023年第三季度迎来转机，休闲和混合休闲手游收入的增长推动美国手游市场收入持续回暖，预计2024年第一季度同比增长15%，达到历史新高。

以下为详细内容：

疫情的结束及其在线红利的消退，使得美国手游市场在2022年出现一定程度的回调，并在2023年回归平稳态势。但这一趋势在2023年第三季度迎来转机，休闲和混合休闲手游收入的增长推动美国手游市场收入持续回暖，预计2024年第一季度同比增长15%，达到历史新高。

本报告将分析2024年美国市场手游收入趋势，主要产品模型和品类手游收入与涨幅，以及《MONOPOLY GO!》等头部游戏的亮眼表现，并通过案例分析介绍热门手游《Last War:Survival Game》快速开拓海外市场的成功经验。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

美国市场手游收入回暖，2024年Q1将迎历史新高

美国是全球最大的手游市场之一，2023年手游收入达233亿美元，贡献了全球手游总收入的30%。随着疫情的结束，2022年美国手游收入有所回落，直至2023年第三季度手游收入环比增长5.7%，重返上升通道。

2024年第一季度，美国市场手游收入继续增长，比2023年同期提升15%，突破64亿美元，超越疫情期间(2021年第二季度)的最高值，创历史新高。

休闲和混合休闲手游收入增长是美国手游市场回暖的主动力

在产品模型方面，休闲游戏在美国市场依旧占据主要地位，2023年贡献了60%的手游总收入。与此同时，美国玩家在休闲手游中的支出持续上涨，2024年Q1同比增长21%至40亿美元，成为美国手游收入回升的主要推动力。

随着用户获取成本的增长，中重度手游呈现混合休闲化趋势。以《Last War:Survival Game》为代表的混合休闲手游通过引入休闲玩法而快速增长，近年来内购收入一路攀升，预计2024年Q1同比上涨65%，达到3.4亿美元。

美国市场棋牌手游收入增长显著，《MONOPOLY GO!》全球收入超20亿美元

Scopely《MONOPOLY GO!》将竞技和社交策略融入经典大富翁手游玩法，成为2023年美国乃至全球手游市场的最大黑马，推动该市场棋牌手游近半年收入提升26%，成为美国市场最吸金的手游品类。

以《Royal Match》为代表的解谜手游依然深受美国玩家喜爱，近半年内购收入环比增长10%，达到29亿美元。

根据Sensor Tower商店情报数据，截至2024年3月20日，《MONOPOLY GO!》全球累计收入突破20亿美元，同时荣登美国市场手游收入榜和增长榜冠军。《Royal Match》摘得美国市场手游收入榜和增长榜亚军，并持续领跑全球解谜手游赛道。

广告投放推动《Last War:Survival Game》收入快速上涨

来自发行商FirstFun的4X策略手游《Last War:Survival Game》于2023年8月登陆市场，并在2023年11月进入高速增长通道。2024年2月该游戏内购收入达到2023年11月的23倍，累计收入超过1.8亿美元，韩国和美国是其收入最高的两个市场，分别贡献了30%和28%的总收入。

《Last War:Survival Game》数据的快速攀升与其高效的广告投放策略密切相关。Sensor Tower数字广告平台Pathmatics数据显示，2023年11月《Last War:Survival Game》在美国市场广告支出环比激增12倍，2024年1月达到峰值。其中TikTok和Facebook是美国市场主要投放平台，费用占比达到38%和30%。

在韩国市场《Last War:Survival Game》同样进行了大量的广告投放，2023年12月开始广告SOV排名快速提升，2024年1月同时成为TikTok、Admob和YouTube等多个平台广告SOV最高的移动应用。

休闲玩法的引入帮助《Last War:Survival Game》快速获取玩家青睐

《Last War:Survival Game》通过引入街机休闲玩法，并大量投放休闲玩法素材，突破了传统SLG手游用户获取瓶颈，下载量快速增长，2024年1月达到2023年11月的7倍。同热门4X策略手游《Whiteout Survival》和《Top War》类似，《Last War:Survival Game》有近60%的下载量来自付费下载，但用户获取效率显著高于头部竞品。