近日，南京清普生物科技有限公司（简称“南京清普生物”）宣布完成超亿元B+轮融资，投资方包括中启资本、汇鼎投资及盛景嘉成创投。凯乘资本担任本轮融资的独家财务顾问。

南京清普生物聚焦疼痛领域，致力于以技术创新和临床创新满足疼痛领域临床需求。公司自成立以来，全面围绕各种急、慢性疼痛适应症和临床用药场景开发镇痛新药。

本轮融资将用于加速推进首款产品商业化进程和各管线研发。公司首款产品QP001为国内第一个24h长效的非甾体抗炎药（NSAIDs）注射液，适用于术后中重度疼痛，处于中美NDA审评阶段，公司正在积极准备QP001商业化。QP001为国内首款获得FDA NDA受理的镇痛新药，并已获得FDA “Application Fee Waivers”（注册费用减免）。第二款产品QP002为国内首款可灌注给药的长效术后镇痛新药，已完成的I/II期临床试验结果积极，正在为开展III期临床试验准备。

清普生物创始人兼CEO王青松表示：非常高兴得到中启资本、汇鼎投资及盛景嘉成创投的支持，感谢新老股东的认可，也对过去一年公司的各项进展感到兴奋，期待我们的坚持和创新能为患者带来更舒适更安全的临床解决方案。我们将继续秉持临床驱动和科学驱动的研发理念，深耕疼痛领域新药开发，不断填补疼痛领域的临床空白，愿世间再无疼痛。

中启资本生物医药赛道负责人谢鹏飞表示：从全球范围来看，镇痛新药开发成功率低，近二十年少有新产品问世。清普生物很巧妙地从创新递送系统切入，找到了产品临床优势和商业化价值的平衡点。清普生物优异的产品策略和高效的团队执行力使公司得以快速成长壮大，产品在一众镇痛药物中脱颖而出。在清普后续的产品管线中，我们也看到了公司独特的产品策略，使得公司能够在药物创新模式中独树一帜。我们很高兴在这一轮成为清普生物的股东，也愿意陪同公司一道成长，在中国践行多种模式的药物创新之路。

汇鼎投资合伙人孙威表示：非常高兴能够支持清普生物的发展。南京清普生物深耕于疼痛领域，对中美镇痛的临床需求有着深刻的理解，自主开发了一系列具有国际领先水平的镇痛新药。在国内生物医药行业高度同质化内卷和资本行情周期性低谷的当下，南京清普生物凭借敏锐的临床创新力、扎实的积累和高效的执行力，不断收获专业投资机构的认可和加持，已然成长为国内疼痛领域biotech中的标杆公司。汇鼎投资将陪伴南京清普生物长期成长，坚定助力公司发展成为领先的全球疼痛领域新药公司，造福更多患者。

盛景嘉成创投创始合伙人刘昊飞表示：中美两国的镇痛市场区别巨大，青松博士领衔的清普团队高度理解中国镇痛市场的特征，并且在研发、临床、BD等领域有丰富的实战经验，过去数年初步验证了高效的临床试验推进效率，并且难能可贵地体现了管线产品的创新属性，有助于在竞争中获得先机。伴随着中国国运上行，中国居民慢性疼痛缓解需求与付费能力将稳步提升，这为清普在镇痛市场打开了长期增长的市场空间。期待QP001等系列产品早日走向市场，为更多患者带来更佳临床体验。

凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示：非常感谢清普生物团队对凯乘资本的信任及各位新老股东的大力支持，作为王青松博士十多年老朋友，很荣幸能够助力公司完成本轮融资。放眼全球，镇痛药物都存在巨大的临床未满足需求，能够同时兼顾有效性、安全性、患者依从性的药物开发将使广大患者受益。我们相信公司将凭借出众的底层技术研发实力以及高效的团队执行能力，快速将更优秀的药物带向市场，造福中国乃至全球患者。