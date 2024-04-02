随着汽车制造商为电动未来做好准备，标志性的兰博基尼品牌正在焕然一新。作为转型的一部分，兰博基尼推出了新的标志和企业形象。兰博基尼上次更新其明显的标志已经过去二十多年了。黑色和金色的公牛象征着兰博基尼的力量、性能和敏捷性（以及公司创始人费鲁吉奥·兰博基尼的黄道带金牛座），现在正在进行现代更新。

兰博基尼的新外观是专注于“可持续性和脱碳”的更广泛转型的一部分。该高性能品牌将于 2024 年底实现其整个产品线的电气化。此次改革旨在更好地体现其名为“驱动人类超越”的新使命的“勇敢”、“出乎意料”和“真实”价值观。

兰博表示，其目标是“与子孙后代签订坚实的协议”，为可持续进步提供灵感。

新外观将应用于未来的车辆和整个品牌。虽然与之前的标志非常相似，但你可以看到兰博基尼的名字在新版本上以“更宽”的字体脱颖而出。标志性的公牛首次与盾牌分开设计，使其更加引人注目。

它还以黑色和白色为主要颜色，并以黄色和金色作为点缀。新标志将用于所有未来的汽车。兰博表示，重新设计的标志标志着“公司定位的新阶段”。此次更新正值兰博基尼计划在今年年底前实现其整个产品线的电气化。根据其“Direzione Cor Tauri”战略，该品牌将通过新的电动车型到 2030 年将每辆汽车的排放量减少40%。

兰博基尼的转型始于去年的 Revuelto 插电式混合动力车。该品牌将在 2024 年推出首款混合动力 Urus SUV 和 Huracan PHEV，加速这一转变。

这将催生兰博基尼首款全电动汽车，以 Lanzador 概念车为原型，预计将于 2028 年推出。兰博基尼正在开发其首款全电动“超级 SUV”，预计将于 2029 年推出。