据供应链分析师 Jeff Pu 透露，苹果计划于今年晚些时候发布价格更低的 AirPods 耳机。Jeff Pu 在海通国际证券（Haitong International Securities）的研究报告中表示，新款低价 AirPods 将由富士康子公司制造。他指出，富士康将在今年第四季度开始在其印度工厂加大 AirPods 的组装力度。

彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）曾表示，苹果计划于今年晚些时候发布两款第四代 AirPods，包括入门级和中端级。他透露，这两款耳机都将采用全新设计，带来更贴合的佩戴感、更出色的音质，以及升级的充电盒（将采用 USB-C 接口）。而中端机型还将加入主动降噪功能和用于查找位置的“查找”功能扬声器。目前尚不清楚 Jeff Pu 所说的低价款 AirPods 是指入门级第四代 AirPods，还是其它型号。

古尔曼预计这两款第四代 AirPods 将在 9 月或 10 月发布。

Jeff Pu 还预计苹果将在今年晚些时候更新 AirPods Max。古尔曼此前曾表示，除了可能推出新的配色之外，新款 AirPods Max 的唯一更新之处在于采用 USB-C 充电接口。