OpenAI 宣布将降低其 AI 聊天机器人 ChatGPT 的使用门槛，即使没有账号的用户也能使用，不过会有一定限制。

从即日起，部分地区的用户访问 chat.openai.com 将不再需要登录即可直接与 ChatGPT 交互，全球其他地区也将陆续开放免登录访问。免登录用户可以直接与 ChatGPT 进行对话，使用的是与登录用户相同的模型。

免登录用户无法享受部分高级功能，例如保存或分享聊天记录、使用自定义指令等，这些功能通常需要关联一个永久账号才能使用。

更重要的是，免登录用户可以选择退出聊天记录用于模型训练的选项（这可能是 OpenAI 提供免登录功能的主要目的之一）。用户只需点击右下角的问号图标，然后进入“设置”并关闭相关功能即可。

然而，免登录版本的 ChatGPT 将会拥有“更严格的内容政策”。这具体意味着什么呢，对此，OpenAI 的发言人给出了冗长但含义模糊的解释：“免登录体验将受益于现有内置于模型中的安全措施，例如拒绝生成有害内容。除了这些现有的措施之外，我们还针对免登录体验可能出现的不当内容类型实行了额外的保障措施。我们考虑了未登录服务可能被滥用的潜在方式，并结合了我们对 GPT-3.5 的能力理解以及进行的风险评估。”

换句话说，目前还不清楚这些更严格的内容政策到底具体是什么。随着大量用户涌入尝试这一新功能，我们很快就会知道答案。“我们认识到可能还需要进一步迭代，并欢迎用户反馈，” OpenAI 的发言人表示。

除此之外，对于滥用行为，OpenAI 同样给出了一个含糊的答复：“我们还仔细考虑了如何检测和阻止免登录体验的滥用行为。负责检测、预防和应对滥用的团队参与了整个免登录体验的设计和实施过程，并将继续为其设计提供支持。”

OpenAI 的回答中缺乏任何具体的信息，他们或许和我们一样，无法预料到用户会如何使用这个免登录功能，因此只能采取被动应对的策略。

目前尚不清楚哪些地区或用户群体将率先获得 ChatGPT 免登录，但该计划已经从即日起启动。