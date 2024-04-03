高科技先进出行公司Canoo已完成对破产商业电动汽车初创公司Arrival先前拥有的大部分先进制造资产的收购。购买的资产将被收集到 20 多个集装箱中，并通过海运运往 Canoo 位于俄克拉荷马州的制造工厂。正如 2024 年 1 月宣布的那样，Canoo 此前收购了 Arrival Automotive USA, Inc. 拥有的几乎所有新资产和类似新资产。这些资产从 Arrival 的北卡罗来纳州工厂运输，并在 Canoo 的俄克拉荷马州工厂接收，该工厂正在进行调试。

Canoo 拥有实现 2024 年生产所需的制造设备，此次收购扩大了其以显着降低的成本实现 2025 年生产的能力。此次机会性交易中购买的资产将缩短 40% 以上的采购周期、减少 20% 的资本支出并最终降低单位成本，从而加速 Canoo 向自动化流程的过渡。 Canoo 的近期战略是在小批量生产的同时改进其流程和产品质量，以便在进入大批量生产之前同时完成供应链协调和落实客户反馈。通过优先将资本部署到其最高和最佳用途，公司最终将实现实现正单位利润率的最快途径。

“我们目前的战略将为我们的股东节省数千万美元，但如今，这并没有正确反映在我们公司的价值中。我们仍然专注于资本纪律以及最明智的投资和创造价值方式，” Canoo投资者、执行主席兼首席执行官托尼·阿奎拉 (Tony Aquila) 表示。

先进制造资产包括机器人、点胶系统、先进控制设备、PLC控制器等支持座舱生产工艺的设备，以及支持总装产能扩张的先进安全设备、机械手、高科技动态车辆检测设备等备件等。这些资产使公司能够提高总装和车厢建造能力，并在设备发生故障时提供冗余，从而提高效率和生产力。这些资产均以超过估价80%以上的折扣价格购买，且均为新资产和类新资产，是Canoo团队在数月内多次实地考察后仔细审查、检查和挑选的。

Canoo 预计将继续寻求机会主义投资，并通过严格的方法购买先进的制造设备。 Canoo 还可以利用其最近批准的对外贸易区来促进采购。