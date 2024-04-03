韩国电动汽车电池制造商SK On宣布与意大利豪华跑车制造商法拉利签署谅解备忘录 (MoU)，以加强合作伙伴关系并引领电池技术创新。根据谅解备忘录，双方计划分享各自领域的专业知识，扩大技术合作并交流宝贵的见解。最新的合作伙伴关系预计将帮助 SK On 和法拉利探索新的可能性和潜在的解决方案，以推进电池技术。

SK On 目前是法拉利唯一的电池供应商，自 2019 年以来一直为法拉利最强大的车型提供电池，从该品牌的首款系列超级跑车和插电式混合动力汽车 SF90 Stradale 及其敞篷版 SF90 Spider 开始。 SK On 的电池还为分别于 2021 年和 2022 年推出的296 GTB和 296 GTS PHEV提供动力。

“我们很高兴加入法拉利的电气化之旅，”SK On 首席执行官李锡熙 (Lee Seok-hee) 表示。 “结合两家公司的专业知识和技术，我们希望为客户提供新的体验和价值。”

法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚 (Benedetto Vigna) 表示：“当公司和供应商走到一起时，协作将推动共同进步。” “我们正在与 SK On 合作探索新领域并激发共同想法的能量。”