作为该品牌的首款全尺寸电动 SUV 概念车，Genesis Neolun 概念车体现了Genesis 的终极驾驶热情以及一系列最先进的技术功能。“Neolun”这个名字源自希腊语“neo”，即新，以及拉丁语“luna”，意思是月亮。它概括了 Genesis 超越传统标准的技术创新，并阐述了该品牌对未来的愿景。Neolun Concept 的外观围绕着“简约设计”的原则——以干净、精致的线条为特点，刻意消除任何不必要的细节。

最突出的外部特征是独特的客车车门，没有任何连接车身和车顶的 B 柱。与传统的车辆结构相比，这种布局提供了更加开放的内部空间，并最大限度地方便了乘客的出入。 B柱无柱客车车门的开发已达到可应用于量产车辆的水平。车门打开时，电动侧踏板会自动展开，方便乘客进出车辆。当车门关闭时，侧踏板会重新融入车辆中，以保持无缝的外部设计。

车身一体式灯具与车辆前后设计无缝融合，传递出力量与气派。与简约设计相一致，中央高位刹车灯融入了精致的穿孔图案中。弹出式车顶行李架突显了 Neolun Concept 的 SUV 特征，同时与车辆流畅的车身线条相协调。Neolun 概念车以迷人的“午夜黑”和“雄伟蓝”双色调方案脱颖而出，它模仿了韩国宁静的夜空，增强了车辆的优雅设计。

从内部来看，Neolun Concept 的客舱代表了对韩国独特的待客文化的现代重新诠释。从乘客踏入无 B 柱客车车门的那一刻起，迎接他们的是宽敞的客舱，凸显舒适和放松。受韩国传统“暖炕”的启发，辐射加热系统可在仪表板、车门装饰、地板、座椅靠背和控制台侧面贴上加热薄膜，从而实现整个车辆的高效加热。暖炕是韩国的一种供暖方法，利用地板下的直接热传递来提供温暖，在全国各地的传统和现代家庭中都很常见。

前排座椅的旋转功能最大限度地提高了乘客的空间和实用性，大型可调节显示屏和从后座车顶内展开的灵活显示屏提供了刺激的感官体验。“皇家靛蓝”色调的羊绒与复古风格的“紫丝绸”皮革完美融合，后者采用有机颜料自然染色，营造出一种深度放松的氛围。深色实木地板使奢华的外观更加完美。

Neolun Concept 的音响系统采用先进的“声音架构”，可最佳地放置高音扬声器、中音扬声器、低音扬声器和低音扬声器，带来身临其境的音频体验。每个扬声器的位置都经过精心设计，营造出音乐厅般的感觉，确保乘客享受无与伦比的音质。当扬声器被激活时，前面的水晶球（旨在在驾驶员和汽车之间建立情感联系）会旋转成高音扬声器。

Magma计划为Genesis增加了一个新的维度，标志着该品牌向高性能汽车领域的扩张。 Genesis 的最终目标是为现有产品线中的每款量产车开发一款高性能 Magma 车型，从而最大限度地提高美观性和性能。今天首次亮相的 GV60 Magma 概念车将成为即将投入生产的 Genesis Magma 计划车型之一。

GV60 Magma 概念车通过改进的电池和电机技术提升了现有 GV60（Genesis 首款专用电动汽车车型）的设计和性能。这款概念车是在驾驶员和车辆之间建立更深层次情感联系的第一步。GV60 Magma Concept 的外观设计将美学与底盘、空气动力学和热力学的考虑融为一体。为了增强运动驾驶时的稳定性，汽车被加宽和降低，使其更具动感并降低重心。

在前部，保险杠中更宽、更低的主进气口有效地冷却了电池、电机和制动器，而气帘则增强了汽车的空气动力效率。主进气口上方的三个冲压孔的灵感来自 GV80 Coupe Concept 和 G80 Magma Special，可提供额外的冷却。添加的鸭翼有助于在前轴上产生下压力。加大的挡泥板和集成的驾驶室出口有助于减少动能并改善制动器的冷却。钛色旋压成型 21 英寸车轮配有集成空气动力盘，这也有助于冷却制动器。在车顶上，翅片被巧妙地放置，以控制空气动力流动并将其引导至后翼，产生后部下压力并确保空气动力流动性。

GV60 Magma Concept 独特的外观设计延伸到豪华和运动的内饰中。它的特点包括桶形座椅和与车身同色的座椅靠背，软垫采用纳帕革和绒面革，并采用 Magma 标志性的橙色和钛灰色双菱形缝线图案。