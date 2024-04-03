现代汽车公司凭借IONIQ 5 N高性能电动汽车继续在世界汽车奖中保持连胜，荣获 2024 年世界性能汽车奖。这是现代 IONIQ 5 系列在过去三年中第四次赢得世界汽车大奖。

世界汽车大奖在2024 年纽约国际车展期间举行的颁奖典礼上公布了今年的获奖者名单。现代汽车的多项提名反映了其在全球舞台上日益增长的地位，并延续了其过去在世界汽车奖上取得的成功。该品牌的IONIQ 5和IONIQ 6在2022年和2023年连续三届获得世界汽车、世界电动汽车和世界汽车设计类别的胜利。

IONIQ 5 N于 2023 年 7 月推出，是现代 N 的首款电动汽车，通过新技术和提升的赛道能力代表了以驾驶员为中心的高性能电动汽车的新细分市场，标志着现代 N 电气化战略的第一步。它将标准 IONIQ 5 的电动全球模块化平台 (E-GMP) 与 N 的赛车技术相结合，并利用 N 的电气化“滚动实验室”专业知识来最大限度地发挥电动汽车的高性能。 IONIQ 5 N 被媒体广泛称赞为“突破性”、“游戏规则改变者”和高性能电动汽车的“基准”。 IONIQ 5 N 还赢得了 Top Gear 的 2023 年度汽车奖，并在德国“Sport Auto”的纽博格林北环创下了最快的电动 SUV 圈速。

“IONIQ 5 N 代表着现代 N 和我们的电气化战略的决定性时刻。通过将我们的 E-GMP 平台与 N 的赛车运动专业知识相结合，我们创造了一款突破性的高性能电动汽车，为行业树立了新的基准。”现代汽车公司副总裁兼 N 品牌与赛车运动负责人 Till Wartenberg 说道。 “我们获得的荣誉和认可证实了我们致力于提供以驾驶员为中心的创新电动汽车的承诺。凭借 IONIQ 5 N，我们不仅重新定义了高性能汽车，而且还塑造了电动驾驶乐趣的未来。”

世界汽车大奖是一项年度盛事，来自 29 个国家的 100 名国际评委将试驾一系列合格车辆并进行投票。