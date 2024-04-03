据 The Verge 报道，微软内部正在测试一款 Xbox AI 聊天机器人——Xbox Support Virtual Agent（Xbox 支持虚拟代理），可使用自然语言获取 Xbox 支持信息。

我们正在测试 Xbox Support Virtual Agent，这是一个内部原型阶段的动画角色，可以通过语音或文字查询 Xbox 支持话题。 这个原型使得玩家可以使用自然语言获取帮助，相较之前更加便捷快速，这些信息来自现有的 Xbox 支持页面。 —— Xbox 游戏 AI 负责人 Haiyan Zhang

Xbox 聊天机器人首先会问玩家“我今天能怎么帮你？”并且可以快速响应 Xbox 主机故障、帮助解决付费订阅问题、处理游戏退款等各种支持请求。

最近几天，微软扩大了其 Xbox 聊天机器人的测试范围，这表明这个原型“Xbox Support Virtual Agent”有一天可能会处理所有 Xbox 用户的支持查询。据消息人士透露，Xbox 聊天机器人目前也在《我的世界》Realms 订阅服务器托管服务的支持查询进行测试。

据了解，除 Xbox 聊天机器人外，微软还在努力将 AI 功能带到游戏内容创作、游戏运营以及 Xbox 平台和设备中。