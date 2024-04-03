近日，欧世盛（北京）科技有限公司宣布完成数千万Pre-B轮融资。本轮融资由道彤投资领投，老股东长岭资本持续加注。欧世盛在完成本轮融资后，将进一步丰富公司产品矩阵，加速拓展商业化网络，进军海外市场。

欧世盛是流动化学完整解决方案提供商，公司拥有多学科的研发团队和应用研究团队。目前，应用研发部门FLOW R&D实验室已与清华大学等多所科研团队深度合作，可以实现为不同行业用户提供强大的技术支持。

除了拥有行业流动化学反应系统产品以外，欧世盛同时能够为客户提供科研装备设计、研发外包、工艺优化、放大研究、设备工艺研究、精密制造、连续流工艺培训等多模块服务。欧世盛专注于过程的可扩展性，专长于研究成果从实验室规模到中试工厂规模的转移，已成功推出多种用途的连续自动合成系统和嵌入式模块系统。

欧世盛创始人金英泽表示：“政策支持固然是技术发展的重要推力，但产业方的需求才是技术应用普及的原动力。疫情后，各行各业的客户都面临着增长挑战和经营困境，我们的产品可以很好的解决客户的痛点问题，帮助其增收、降本、增效，也正是因为我们为客户创造了不可或缺的价值，2023年我们自身的业绩也实现了50%以上的增长。”

关于本次融资，金英泽表示：公司在整体市场极寒环境下获得融资，首先感谢道彤投资的认可，和老股东长岭资本的持续支持，这也进一步坚定了我们成为连续流技术产业应用引领者的决心。未来，我们会基于原有技术积淀和跨学科技术整合优势，在化学合成、催化剂开发设备和工业智能化关键零部件等方面做突破，继续深耕科研和产业市场，加快出海步伐。

道彤投资创始管理合伙人孙琦表示：在制药、精细化工和科研仪器行业亟需产业升级和“以旧换新”行动的大背景下，连续流技术具有的安全性高、反应效率高、成本低的特点已成为行业共识并得到广泛应用。欧世盛作为行业内的少数具有全套解决方案的头部企业，我们期待公司可以为更多下游客户创造价值。

长岭资本管理合伙人蒋晓冬表示：自长岭资本投资欧世盛以来，我们见证了公司在产品和商业化等诸多方面的长足进步。在当前的行业寒冬下，公司展现了强大的韧性和抗周期性，不仅逆风实现了收入的持续增长，也成功打开了海外市场。同时，公司凭借自己的底层技术能力和独创性产品，在半导体等诸多新行业都已建立自己的标杆客户，充分展现了公司产品和业务的高延展性。作为欧世盛的首轮机构投资人，长岭资本未来也将一如既往支持公司的发展。