动点出海获悉，总部位于泰国的健康科技初创公司HD已于近日宣布完成了560万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由SBI Ven Capital通过其与Kyobo Securities及NTUitive的联合基金领投，M Venture Partners、FEBE Ventures、Partech Partners、Ratio Ventures、Orvel Ventures以及新加入投资者TA Ventures参投。HD表示，将利用这笔新资金增强其护理服务系统，并推进公司的进一步扩张。

HD成立于2019年，旗下运营着一个名为HDmall的医疗服务预约平台，主要为用户提供疫苗接种、医美、牙科诊疗、健康检查、药物购买、医疗资金借贷等方面的服务（也包含针对宠物的医疗服务预约）。

此外，在22年底，HD也推出了一项名为HDcare的手术预约服务，希望以此将私人执业医师，为在甲状腺、胆囊、痔疮、男性生理等方面有外科手术需求的患者，闲置手术室（通常为私立医院的手术室）三者更有效地连接起来。基于这项服务，HD认为，一方面，HDcare可以提升这些私立手术室的利用效率。另一方面，在更加快速便捷的手术预约流程之外，患者也能获得较市面价低15%到20%不等的手术定价优惠。

值得一提的是，在本次融资声明中，HD也指出，公司目前也正计划基于医疗健康产品、交易和商业对话中的匿名数据来训练开发一款专注于医疗健康领域的人工智能聊天机器人。据透露，HD打算在一个季度内为其HDmall平台引入这一服务，并最终在年底前向第三方机构（如医院和诊所）提供此聊天机器人。

展望未来，HD称，希望为超5000家医疗健康机构和300间手术室提供支持，并在到2025年达成上千例手术。