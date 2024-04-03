4 月 3 日上午，小米 SU7 首批交付仪式在北京亦庄的小米汽车工厂总装车间举行。据证券时报消息，小米方面回应“产能瓶颈”有关问题时表示，目前小米汽车工厂全力以赴提高产能，并充分动员供应链伙伴全力保供，稳定推进现有订单的尽快交付、未来订单的有序处理，保障用户的交付体验。

而在昨天，第一财经援引知情人士消息称，小米汽车近日要求供应商增加产能至月产 1 万辆，其中被要求重点增加产能的版本为高配车型。按原生产计划，预期今年 3 月月产超 3000 辆、4 月爬坡到 4000-5000 辆，此后月产能到年底稳定到 6000 辆的水平。但近期小米汽车的市场销售情况超预期，若依照前述生产计划，小米 SU7 的交付周期只能不断延长。

去年 12 月，雷军在做客央视《面对面》节目时曾提到对小米汽车“肯定有预期”，但汽车的确很复杂，特别担心一上来不火，大家都不买。“更担心的是，如果大家都来买，一等又要等一两年，那肯定会被骂惨了。”

雷军在小米 SU7 交付仪式上表示，小米 SU7 开售短短几天时间，就有了超过 10 万人大定，锁单量已经超过 4 万单。

小米汽车官方昨晚表示，目前暂时处于爆单状态，每天都有持续新增的锁单定单，定单会以最终锁单的时间顺序排产及安排交付。