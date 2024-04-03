雅虎宣布收购由 Instagram 联合创始人打造的 AI 新闻应用 Artifact，后者利用 AI 向读者推荐新闻。这款 App 始终无法规模化，而雅虎拥有数亿读者，可以利用一些先进的技术将其与其他新闻聚合商抗衡——因此雅虎做出了收购决定。

双方拒绝透露收购数额，但均明确表示雅虎将收购 Artifact 的技术而不是其团队。Artifact 联合创始人 Mike Krieger 和 Kevin Systrom 将担任雅虎的“特别顾问”，但不会加入该公司。 Artifact 的其余五名员工要么已经找到了其他工作，要么正计划休假一段时间。

此次收购发生在 Artifact 推出一年多后，也是 Systrom 和 Krieger 宣布终止服务的大约三个月后。两位联合创始人在一月份发布的一份声明中写道：“我们打造了一些核心用户喜欢的东西，但结论是市场机会还不够大，不足以保证以这种方式继续投资。” 他们表示，关停服务的最大原因是为了开发专注于“能够惠及数百万人的更新、更大、更好的事物”。

收购完成后，Artifact 应用程序将消失。但 Artifact 用于分类、策划和个性化内容的基础技术很快会出现在雅虎新闻上，并最终也会出现在其他雅虎平台之中。