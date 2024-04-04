哈雷戴维森电动摩托车部门LiveWire宣布推出全新 S2 Mulholland，该车型现已上市。S2 Mulholland 继续进一步突破设计极限，LiveWire 首次在自行车的关键接触点（包括车身、座椅和辅助塑料部件）使用可持续且环保的材料。

Mulholland 的前后挡泥板采用 CAP Hemp 生物复合材料制造。该摩托车的散热器护罩和接线盒采用 HYLON OCEAN（PCR 尼龙 6）制造，其来源是废弃的海洋渔网，进一步减少了对石油基塑料的依赖。 LiveWire 还使用不含石油、可回收的硅胶而不是皮革或乙烯基来制造座椅。

S2 Mulholland 基于 LiveWire 的 S2 平台，摩托车的骑行特性展现了与 S2 Del Mar 相同的性能水平。Mulholland 重 432 磅，凭借 84 马力和 194 马力的性能，能够在 3.3 秒内从零到六十次。骑手可获得 ft-lb 的扭矩。 10.5 kWh 电池组可提供 121 英里的城市骑行里程和 73 英里的高速公路骑行体验（时速 55 英里）。 Mulholland 还采用与Del Mar相同的充电技术，标配 1 级和 2 级充电技术。

Mulholland 可以使用 1 级或 2 级充电器充电。使用 1 级充电器将电量从 20% 充电到 80% 需要 5.9 小时，而使用 2 级充电器只需 78 分钟即可将 Mulholland 从 20% 充电到 80%。

虽然 S2 Mulholland 使用相同的 S2 平台，但骑行体验已通过骑手三角和更新的标准设备重新塑造，这与 Del Mar 截然不同。使用六英寸车把立管，车把位置更高、更靠后，让骑手能够坐姿更加直立，增强了骑行风格和性能巡洋舰体验，与受 Del Mar 启发的平坦赛道形成鲜明对比。 Mulholland 的 19 英寸前轮和 17 英寸后轮配备了 Dunlop Sportmax Roadsmart IV 轮胎，以利用 Mulholland 的 55 °/ 50° 左右倾斜角度。

预计在第二季度和第三季度，将推出一系列S2 穆赫兰配件，包括乘客座椅和脚钉、挡风玻璃、软包和硬包、行李架和装饰件，以进一步增强 S2 穆赫兰独特的乘坐体验和视觉吸引力。