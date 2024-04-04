大众汽车支持的固态电池初创公司QuantumScape已开始向客户发货 Alpha-2 原型电池，实现了 2024 年的目标。

Alpha-2 原型是交付 QSE-5（QuantumScape 的第一个计划商业产品）路线图上的一个重要里程碑。 QuantumScape 在向客户交付 A0 原型后于 2022 年 12 月进入汽车认证流程。 Alpha-2 原型集成了该公司去年做出的许多重要组件改进。

六层 Alpha-2 原型比早期的 24 层 A0 原型能量密度更高。这主要是由于更高负载的阴极（即填充更多活性材料）和更有效的包装，优化了电池内的材料和空间。封装改进包括更紧密的内部边距、更薄的集电器和更纤薄的设计，所有这些都是最终产品不可或缺的一部分。

作为计划于今年晚些时候推出的 A0 和 QSE-5 B0 原型之间的中间步骤，Alpha-2 单元具有 QSE-5 的主要功能，并且为客户提供了测试关键性能参数和原型级可靠性的机会。虽然 Alpha-2 原型正在客户实验室进行测试，但 QuantumScape 正在努力将这些组件级改进集成到计划中的 QSE-5 电池中，该电池将由 24 层组成，并使用采用更快的 Raptor 设备和工艺生产的电解质分离器。

该公司将在未来几个月继续为汽车客户制造和运送 Alpha-2 原型，同时专注于可靠性改进和提高产量。 QuantumScape 到 2024 年的剩余关键目标包括提高 Raptor 生产工艺、开始小批量 QSE-5 原型生产，以及为使用 Cobra 设备和工艺大批量生产固态电解质分离器做好准备，该设备和工艺预计将在从 2025 年开始。