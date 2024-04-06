中国空中出租车初创公司Autoflight宣布向日本客户首次交付其五座eVOTL Prosperity。该未透露姓名的客户目前正在制定 2025 年大阪世博会上 eVTOL 演示飞行的计划。

据 Autoflight 称，该客户稍后计划在日本更“全面”地推出电动空中出租车。这家总部位于上海的制造商表示，这也是“世界上第一架交付的一吨级民用电动垂直起降飞机”。

尽管 Prosperity 的认证计划要到 2025 年，这意味着客户在此之前将无法将飞机用于商业用途，但 Autoflight 表示，无论如何，这一计划要到明年世博会才会进行。2023 年，Prosperity 创下了电动垂直起降飞机（eVTOL）无需充电站的最远飞行距离记录，但仍可从地面进行远程控制。

今年二月，中国南方城市深圳和珠海之间还进行了一次演示飞行。 50公里的飞行持续了20分钟——据该公司介绍，由于交通状况，同样的旅程通常需要三个小时左右的车程。

Autoflight Prosperity 型号的货运型号 CarryAll 最近获得了中国民用航空局 (CAAC) 的型式认证。 Autoflight 表示，这是世界上第一架重量超过一吨并获得型号认证的电动垂直起降飞机。

Autoflight 创始人兼联席董事长田宇表示：“随着我们开始向全球市场推出创新型电动飞机，第一架Prosperity正式交付 给客户，标志着 AutoFlight 翻开了新的篇章。” “此外，在货运方面，收到超过200架CarryAll飞机的订单已经表明市场对我们产品的需求非常强劲”。