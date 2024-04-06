比亚迪和梅赛德斯-奔驰联合品牌的新款豪华电动汽车将于今年年底前推出。正式亮相前夕，新款腾势EV被拍到进行测试，引起了围观者的关注。

腾势成立于 2010 年，是梅赛德斯-奔驰（戴姆勒）和比亚迪按 50:50 比例合资成立的公司。此后，梅赛德斯将其持股比例减至仅 10%，剩下的 90% 留给比亚迪。该品牌是首批专注于减少车辆排放的合资企业之一。

当时，比亚迪是（现在仍然是）电池巨头，同时也确立了自己作为汽车制造商的地位。随着中国汽车市场开始转向电动汽车，梅赛德斯认为这是一个机遇。

Denza 推出了全新 D9 MPV，这是品牌重塑合作关系下的首款车型，于 2022 年 10 月开始交付。该品牌还提供两款 SUV：N8 和 N7。为了与特斯拉的 Model Y 竞争，腾势本月早些时候推出了新款 N7，与之前的车型相比，价格降幅高达 20%。

腾势N7现起售价为33,150美元（239,800元人民币），较41,700美元（301,800元人民币）下降20%。相比之下，特斯拉 Model Y在中国的起价为 36,482 美元（263,900 元人民币）。腾势周三在其微博上宣布，新款N7上市当天就收到了3,378份订单。

现在，一款新车型即将加入该阵容。比亚迪和梅赛德斯-奔驰联名腾势周五发布了其新款豪华电动汽车。

尽管隐藏在伪装之下，您仍然可以看到车辆的时尚空气动力学设计。该品牌表示，其干净、流线型的设计达到了“运动而又奢华的电动优雅”的顶峰。前奥迪和兰博基尼品牌设计师沃尔夫冈·艾格 (Wolfgang Egger) 领导了该项目。艾格说：“这个设计既充满活力又奢华。”

新开发的电动汽车配备了比亚迪的新能源技术。腾势宣称，它将成为“将中国新能源豪华轿车打造成世界一流汽车的先驱”。预计将于今年年底上市销售。

比亚迪表示，新车型将在腾势（及其自身）的全球扩张中发挥“核心作用”。腾势2024年第一季度销量10,279辆，较去年增长123%。