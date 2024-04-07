2024中国农产品电商发展报告发布，拼多多从人与技术入手培育新质生产力

随着数字化时代的到来，传统农业正经历前所未有的转型。作为全球最大的农产品生产和消费国，中国农产品电商的崛起不仅是一场商业革命，更是农业与科技融合的最佳案例。2024中国农产品电商高层研讨会不仅是行业的年度盛会，更是中国农业转型升级的风向标。

该研讨会已连续举办十八届，由商务部流通司、农业农村部农业信息中心指导，数字农产品电商30人论坛主办。会议期间，相关部委领导、农产品电商企业代表、学者及行业人士总结了“数商兴农”的过往实践与经验，探讨未来的发展创新路径。

电商与消费新动能

在2024年中国农产品电商高层研讨会上，原国内贸易部总经济师、著名流通经济专家丁俊发丁俊发的发言彰显了对未来农产品电商的深远期待。丁俊发着重强调了电商在振兴乡村经济、优化农产品流通结构中的关键作用，以及在新的消费时代中激发内需的巨大潜力。他的言论不仅描绘了电商行业的未来图景，也为行业从业者提供了一个明确的发展方向。

“商务部把2024年定为促进消费年，农产品电商责无旁贷。”丁俊发表示，这不仅是一个行业动向，而是对整个经济生态系统的积极贡献。这意味着农产品电商需要更加注重消费者体验、提升服务质量，并通过技术创新来满足消费者日益多样化的需求。

农产品电商的全球视野

“中国已成为世界第一大农产品电商国。”农业农村部信息中心主任王小兵在研讨会上的这一宣言不仅仅是一个成就的标志，它更代表了中国农产品电商在全球化进程中的领先地位。他概述了中国农产品电商如何通过互联网技术和信息化手段，不断创新，从而实现了生产与销售的无缝对接。

王小兵进一步解释了数据背后的含义：“20多年来，我国农产品电商从无到有，从小到大，关键在于运用互联网技术和信息化手段实现了产销对接。”王小兵的发言强调了技术革新在推动农产品电商发展中的关键作用，他提到，2023年全国农产品网络零售额达到了5870.3亿元，同比增长了12.5%，这不仅是一个数字，更是中国农产品电商实力的体现。

在当日研讨会上，北京工商大学经济学院教授、商务部电子商务咨询专家洪涛发布了《2024中国农产品电商发展报告》（下称“《报告》”）。该报告显示，随着我国进入新的经济和消费周期，数字农产品电商也进入高质量发展时期。现阶段重点任务应转向三农信息服务数字化、智慧农业以及生产、加工、营销、物流、品牌等环节的数字化，以达成产业形态的整体变革。

拼多多：数字化转型的引领者

将数字技术应用到农产业，在行业内已有探索。拼多多的成功不仅在于它的市场份额，更在于它如何通过创新的模式来推动农产品电商的发展。这一点在研讨会上得到了广泛的认可。丁俊发表示：“数字农产品电商是新质生产力。”拼多多的“农地云拼”模式，不仅改变了农产品的销售渠道，还创造了一个新的生态环境，让农民直接受益。

拼多多在数字化转型中的作用无疑是巨大的。在过去的一年中，它不仅提高了农产品的销售效率，还通过减少中间环节，直接将更多的收益返回给了农户。这种模式对于推动“三农”发展具有积极的示范效应，尤其是在乡村振兴和精准扶贫方面。

数字化与价值链提升

洪涛教授在《报告》中指出，随着数字化时代的来临，农产品电商正迎来高质量发展的新时期。他提到，当前的重点任务是将数字技术应用于农产业的各个环节，包括信息服务的数字化、智慧农业的发展，以及生产、加工、营销、物流、品牌等环节的数字化转型。

《报告》数据显示，电商“下乡”，农产品“出村进城”的规模在持续增长。根据《报告》，2023年，全国农产品网络零售额达5870.3亿元，约为2014年的5倍。此外，中国农产品物流总额再创新高，2023年物流总额超过5.3万亿元，同比增长4.1%，从2021年到2023年，农产品物流总额连续三年超过5万亿元。虽然农产品进城规模增大，“路费”却下降了，数据显示，物流费率由2012年的18%下降到2023年的14.4%。洪涛教授强调，这些数字的背后是农产品电商在提高流通效率、降低物流成本方面所做出的努力。

王小兵表示，全国农产品网络零售呈现出东中西部竞相发展、各类农产品加速覆盖的良好态势，特别是为打赢脱贫攻坚战，有效应对三年疫情作出了独特贡献。“农村电商变革了农产品传统流通方式，成为农村数字经济发展的突破口和领头羊”。

城乡互联：农产品流通新格局

随着电商平台的推动，农产品进城规模不断扩大，形成了城乡互联的新格局。这种变化不仅加速了农产品从田间到餐桌的流通速度，还有效地连接了城市消费市场与农村生产力。《报告》中的数据显示，电商平台通过优化物流网络和供应链管理，大幅降低了农产品的流通成本，使得农产品能够更快更广地进入城市市场。

电商平台如拼多多的创新模式，使得农产品销售不再受地理限制，拓宽了农民的销售渠道。这种模式不仅提高了农产品的市场竞争力，也促进了农民收入的增加。随着越来越多的农产品通过电商平台进入城市，消费者对农产品的选择也更加多样化，从而促进了消费市场的繁荣。

农业科技革新：提升生产力与效率

科技在农业领域的应用正引发生产力和效率的革新。电商平台，特别是像拼多多这样的领军企业，不仅通过数字化解决了农产品的销售问题，更通过技术创新促进了农业生产的现代化。他们通过举办科技竞赛、提供农技培训等方式，促进了农业科技的发展，培育了新型农业人才。

拼多多相关负责人表示，很多年轻人对电商感兴趣，但起初对电商经营并无概念。如何扶持“新农人”就非常重要，“我们的业务人员每天都会实时为商家答疑，长期跟踪、分析商家经营情况，针对运营问题，及时介入并提供改进建议。此外，通过农云行动，我们每年深入农产带考察，除了提供现场培训，还通过走访，为商家一对一设计经营思路和方案”。

根据拼多多的调查，截至2021年，平台上90后、95后、00后新青年商家占比超过49%，95后“新新农人”占比超过13%，人数超过12.6万，其中大部分是返乡创业青年，而且，一位“新新农人”返乡，能够带动5至10位95后。

上述负责人表示，扶持“新新农人”最好方式不是直接给钱，而是建立一整套激励新农人跨越式发展的平台机制，让制度成为数字农业的放大器。“在传统推流方式下，很多商家认为强者恒强，大力便能出奇迹，但这一套方式在拼多多上走不通。我们的平台机制一直坚持产品导向，鼓励商家做产品创新，只要做好产品差异化，就有做大做强的机会”。

这种科技与农业的深度融合，不仅提升了农业的传统生产方式，也优化了资源的使用效率，减少了生产成本。更重要的是，它增强了农业的可持续发展能力，使农业生产更加符合现代化、生态化的要求。通过科技革新，农产品质量得到提升，农业竞争力增强，进一步推动了农村经济的全面发展。

挑战与机遇

尽管农产品电商在增长速度和创新能力方面有着不俗的表现，行业内部的挑战仍然存在。《报告》中指出，部分企业面临的同质化竞争，提升了竞争成本，降低了行业整体效益。拼多多作为行业的领头羊，通过多多农研科技大赛和“拼多多杯”科技小院大赛等一系列活动，持续推动技术创新和应用，致力于解决这些挑战。

这些科技创新和教育活动不仅促进了农业技术的进步，也为优质农产品的上行提供了有力支持。拼多多这样的平台通过自身的实践，推动了整个行业的可持续发展，确立了数字化农业的标杆。

结语

综观整个行业，中国农产品电商的崛起和发展不仅是一个商业现象，更是科技进步和创新理念在农业领域中实践的成果。《报告》不仅记录了这一历史性的转变，更提供了对未来行业发展的预见和思考。

随着数字化技术的深入应用和农业价值链的全面提升，中国农产品电商将继续在全球舞台上发挥领导作用，为全球农业发展提供新的思路和解决方案。农产品电商的发展故事还远未结束，其未来仍充满无限可能。