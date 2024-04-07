IQ傲歌是凯迪拉克面向全球豪华纯电市场推出的全新车型，定位中型豪华SUV，基于IQ奥特能纯电平台原生优势，结合纯电时代用户不同需求推出的美式纯电新选项。新车将主要竞品锁定为特斯拉Model Y，其车长、轴距比Model Y更大；提供2种动力，四驱版配备79.7kWh的电池组，最高续航里程可达615km。

主要设计特点：

1 .14 米超宽黑晶光曜格栅： 业内最大尺寸发光格栅工艺 ，宇航员头盔目镜同款材质，更高透光、更强硬度、更耐磨抗擦。结合74颗内置LED灯珠与114个300微米级高精度激光镭雕工艺雕刻槽，在车辆解锁时呈现从中央的晶盾徽标向两侧展开的 胜利飞翼 灯语。 风尚、运动双外观设计 ： 风尚版 外观前格栅造型采用细条纹的设计，与凯迪拉克盾形徽标呼应，向蒙德里安元素致敬； 运动版 外观前格栅造型采用倾斜的三角形设计，以类似于短跑运动员在起跑线上的姿势，给人更具运动感的冲击。

C柱车窗星轨线饰板： 在往往被忽略的C柱车窗上，创新运用夹层玻璃装饰技术，在中间的隔音夹层中加入超薄装饰层，兼顾隐私与降噪。纹饰灵感来自经典蒙德里安元素及勒芒赛车尾翼造型线条，与腰线呼应，与尾灯无缝对齐，为车侧带来更多动态美感。

双层空气动力学尾翼： 从凯迪拉克多年赛车经验中汲取灵感，以双层空气动力学尾翼，将车顶气流导至尾窗，解决尾部涡流干扰，以此替代后挡风玻璃雨刮器。后视摄像头也巧妙融入尾翼之中，带来了完全对称的车尾设计。



美学第一性原则： 哪怕传统横向灯组更容易实现铺路要求，坚持延续家族标志性直列式大灯造型，是品牌坚持美学设计第一性的绝佳体现。采用仅15mm宽度的业界最窄配光透镜，以精密安装工艺，将矩阵式灯组压缩至同级最纤细的横向尺寸，实现魔术般的“竖灯照出横光”。

流光星雨直列式L ED 大灯： 在15mm宽度内塞入5颗LED灯珠，单侧灯组46颗LED灯珠，9个透镜组精密联动，达到36个远光照明分区的矩阵式大灯效果，优异的照路效果和先进功能并存。

全新充电灯语“流盈光柱”： 充电时，日间行车灯与尾灯灯柱将以光点飞舞和逐一满格的方式点亮，一眼可知充电进度；电动充电小门的环形科技感灯带，也可直观反馈不同充电状态。



游艇式环抱座舱设计： 天际线一体式仪表台 以下沉式设计，带来空前舒展的视野； 以 3 3 英寸环幕式9 K 超视网膜曲面屏 为中心，环绕驾驶座的弧形设计让每个角度的观看、触控都是最舒适交互角度。车机芯片升级为高通骁龙 8 195智能座舱芯片 ，系统运行更流畅。

蒙德里安元素： 蒙德里安撞色风格色块贯穿整个内饰的面板设计，氛围灯面板、音响罩盖，座椅打孔等视线所及的每个区域都覆盖动感变化的纹饰图案，以精心调整的不规则错杂排布，形成生机渐进式美学，让规律中融入了微妙的无序感，让每一次视线触及都不会感到单调无趣。

1 26 月光奏鸣色氛围灯： 内饰氛围灯由点光源和银色透光面板组成，通过100微米级高精度激光镭雕工艺形成透光图案，达到均匀发光的柔和效果，更由设计师美学特调126*126的分区色彩组合，一经点亮，透光面板便如月白银色的钢琴键盘，秩序亮起的点光源如同琴键不断弹奏，流淌出一首看得见的奏鸣曲。

1 .6 m 2 m 全景天幕穹顶+全系标配 100% 全遮光面料电动遮阳帘 ： 夏季隔绝紫外线，有效防晒，冬季提升车内温度，有效提升座舱舒适性。

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伊姆斯灵感人体工学座椅： 基于通用全球SYNERGY座椅骨架平台打造，传承美式大沙发舒适体验，270°包裹身姿，横向增加30mm座椅面积，纵向升高72mm座椅厚度和23mm坐垫悬挂，座椅中块和侧翼采用双硬度发泡填充，实现更好的支撑；前排座椅加热功能罕见地覆盖至座椅侧翼，实现更宽、更厚、更温暖的落座体验。

T IDE OCEAN 海洋纤维环保 材料 ： 在中控台储物箱和车门储物区使用了这种更柔软、更健康（常温环境监测甲醛数据仅国标1/4）的环保材料。相比常规应用于这些区域的坚硬材料，新材料更柔软的触感可以有效防止硬物刮过这些区域时发出刺耳异响；同时这种材料经过专门抗污优化，即便不慎将咖啡泼洒在储物区，经湿布擦拭后不会留下明显污渍。

豪华触感的实体按键： 不为了简约而简约，而是坚定捍卫驾驶者的已有习惯。一改大多数电车的简陋，保留和放大了视觉美感，也将交互功能区做了切割，让驾驶者在动态行驶中更容易找到功能焦点。车内保留了极具质感的实体物理按键，延续了精致豪华的仪式感。

