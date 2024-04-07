据华尔街日报称，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下的人工智能创业公司 xAI 正与投资者洽谈融资事宜。此次融资规模达到 30 亿美元，这将使 xAI 的估值达到 180 亿美元。

报道称，考虑参与 xAI 融资的投资方包括风投公司 Gigafund 和投资人 Steve Jurvetson。Gigafund 由曾联合创办 PayPal 的 Stephen Oskoui 和 Luke Nosek 于 2017 年 7 月联合创立。Jurvetson 则是另一家风投公司 Future Ventures 的联合创始人。

值得注意的是，Gigafund 和 Jurvetson 都与马斯克旗下的公司渊源颇深，他们此前曾投资过 SpaceX、特斯拉、Boring Company 和 Neuralink 等公司。

报道还指出，xAI 此次融资的具体条款尚未敲定，相关计划也可能发生变化。

此次融资标志着人工智能领域巨头之间的竞争进一步升温，xAI、亚马逊支持的 Anthropic 和微软支持的 OpenAI 等公司都在争夺这一领域的霸主地位。

上周，亚马逊宣布向 Anthropic 追加投资 27.5 亿美元，使其对这家生成式人工智能公司的总投资额达到 40 亿美元。与此同时，微软也已经向 OpenAI 承诺投入超过 130 亿美元。