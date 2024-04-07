远程超级VAN正式上市，这次新车推出3个版本，售价区间为12.88-25.48万元。

这一次远程还推出X-VAN定制版车型，售价为38.88万元起。其他关键信息有：基于GXA-M线控智能架构打造，定位纯电动轻客商用车。外观方面，远程超级VAN还是非常独特的，贯穿式灯组内嵌品牌LOGO，点亮后辨识度很强。新车可实现5.8m最小转弯半径，以及0.29Cd低风阻表现。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为（对应不同版本，尺寸数据有差异）4990（5490）（5995）/1980/1980（2180、2500）mm，轴距分别为3100（3600）mm。

作为商用车，还得关注一下内部尺寸，具体为3690mm/1795mm/1960mm，最大车内空间13.2立方。

新车还配备180°对开尾门，同时可选270°对开尾门，整车侧开度可达2.1m，侧滑门采用无B柱设计，开度可达1.3m。动力方面，新车将搭载最大功率为200kW的电机，可输出最大扭矩343牛·米。远程超级VAN可选行业首款CTP-S电池，续航里程至高可达560公里，充电20分钟，续航可达300公里。

此外，新车还可提供最高3.3kW对外放电功率，最大10KW上装取电，能够进一步丰富用车场景。