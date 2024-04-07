Polestar 并不害怕表达自己的观点。这家瑞典电动汽车制造商批评行业领导者在电动汽车方面缺乏进展。尽管经常与特斯拉进行比较，Polestar表示，电动汽车领导者并不是其竞争对手。如果说有什么不同的话，那就是新款保时捷 Macan EV。

2017年Polestar成为独立电动汽车制造商后，沃尔沃表示该品牌将通过高性能电动汽车与特斯拉和梅赛德斯-AMG竞争。

一晃七年，市场已经发生了变化。特斯拉去年售出了 180 万辆电动汽车，2024 年前三个月又售出了 386,810 辆汽车。

“从全球角度来看……我不是来评论特斯拉的，但特斯拉正在……追逐销量。” Polestar 全球设计、技术公关和传播主管 Graeme Lambert 告诉澳大利亚媒体。

兰伯表示，特斯拉是一家“大众市场生产厂商”，而 Polestar 是“一个高端豪华品牌，其销量目标与之相符”。虽然特斯拉正在“生产数百万辆汽车”，但 Polestar 从未表示将生产数百万辆汽车。 “例如，我们正在讨论……[作为一个品牌]明年的全球销量目标是 150,000 辆。”

相反，Polestar 将新款保时捷 Macan EV 视为目标。兰伯特说：“我们的目标是像保时捷 Macan EV 一样——一款现在纯电动的轿跑车 SUV。这肯定是我们正在寻找的方向，而不是特斯拉。”

保时捷今年早些时候推出了全电动 Macan ，与 Taycan 一起成为该品牌的第二款电动汽车。