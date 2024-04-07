Rivian 的R1T即将推出专为电动皮卡设计的新型 GoFast Camper 和 Topper。R1T 是首款车型于 2021 年 9 月下线后首款进入美国市场的电动皮卡。

Rivian 的旗舰产品 R1T 不仅仅是一辆电动卡车。这是一款“电动冒险车”，旨在征服任何道路。 Rivian R1T 可以在 3 英尺深的水中行驶，在 100% 的岩石爬行度下行驶，并可牵引 11,000 磅的重量。

R1T 的离地间隙高达 14.9 英寸，超过了福特 Bronco、吉普牧马人和梅赛德斯 G 级。

哦，别忘了，R1T 的跑车性能可在短短 3 秒内从 0 加速到 60 英里/小时。

R1T 在床、行李箱、后储物箱、座椅下隔间、中控台和装备通道之间设有超过 62 立方英尺的储物空间。

Rivian 的冒险车辆专为探索而打造，拥有可选装备，您可以添加像三人帐篷一样的装备。其他几家公司也推出了专为电动卡车设计的露营车产品，例如CAMP365 的 Model T和 Loki Expedition 的 Basecamp。

GoFast 透露，它正在开发一款新产品，声称它是“首款专为 Rivian R1T 设计的露营车和顶篷，不会破坏性能或续航里程。”

该公司正在设计 Rivian R1T Camper，因此不会破坏电动卡车的任何功能。目前，它使用 R1T 的四个床系紧支架安装在导轨上。

GoFast 表示，它仍在围绕某些功能（例如后扰流板摄像头）进行设计，但确保后舱和后挡板功能可以使用。