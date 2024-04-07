可持续造船商 Sunreef Yachts 正在其产品组合中添加一艘更时尚、更轻的太阳能电动双体船。新款 Explorer Eco 40m 是该公司迄今为止最小的电动游艇，但首次亮相时采用了一些最先进的技术，包括Sunreef专有的“太阳能面板”。

Sunreef Yachts 于 2002 年在波兰格但斯克成立，其造船厂和办事处仍在运营，同时在阿拉伯联合酋长国港口设立了新基地。从成立第一年起，Sunreef 就一直在突破可持续海洋旅行的界限，推出了世界上第一艘带飞桥的 74 英尺豪华远洋双体船。

如今，数百艘 Sunreef 游艇在全球各地航行，展示了该公司的可持续豪华双体船、全电力推进和先进太阳能电池板系列。目前的产品组合包括环保帆船和长度从 60 米到 100 米的大型太阳能电动双体船。

今天，Sunreef推出了一款名为 Eco Explorer 的新型 40m 电动游艇。该公司全新生态版 40m Explorer 为客户提供了更时尚、更可持续的设计，海洋排放更轻，同时又不牺牲 Sunreef 闻名的豪华和舒适性。

Sunreef 表示，与传统游艇船体设计相比，双体船更好，因为在海上推进所需的能量更少，这是海洋电气化的一个重要因素。新款 Eco Explorer 40m 采用超轻复合材料构造和最先进的电动动力系统，由两个 540kW 电机和两个 550 kWh 电池组组成，使电动游艇能够跨越海洋。

为了支持全电动动力总成，Eco Explorer 40m 还覆盖了 Sunreef 专有的太阳能表皮，它利用船体和结构外表面的每一英寸可用来产生免费的清洁能源 – 足以为电动游艇的船上系统提供动力、暖通空调、视听设备甚至按摩浴缸。