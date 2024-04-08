据彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）发布的最新消息，苹果可能会在 5 月 6 日这一周（当月第二周）推出新 iPad Pro 和 iPad Air，苹果零售店正准备在本周晚些时候接收新的产品营销材料。

苹果本期新产品汇总：

两款搭载 M3 芯片的新款 iPad Pro，采用 OLED 显示屏、更薄的外壳、更薄的边框、哑光屏幕选项、其他设计变化，有望支持 MagSafe 无线充电。

两款搭载 M2 芯片的新款 iPad Air，其中包括首款 12.9 英寸 iPad Air。

全新的 iPad Pro 妙控键盘带有铝合金外壳、更大的触控板和其他设计调整。

全新 Apple Pencil，它可能有一个新的“挤压”手势，并最终支持 Vision 头显。

古尔曼此前爆料称苹果会在今年 3 月底，或者 4 月初发布新款 iPad Pro，屏幕供应链厂商 DSCC 首席执行官罗斯·杨此前认为苹果会在 4 月发布新款 iPad Pro。不管怎样，苹果新款 iPad Pro 都将于近期发布。

现有多款 iPad 已经出现在了印度 BIS 认证网站上，型号为 A2836、A2837、A2898、A2899，确认这些新机已经准备好在印度发售。