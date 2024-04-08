据彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）发布的最新消息，苹果可能会在 5 月 6 日这一周（当月第二周）推出新 iPad Pro 和 iPad Air，苹果零售店正准备在本周晚些时候接收新的产品营销材料。
苹果本期新产品汇总：
- 两款搭载 M3 芯片的新款 iPad Pro，采用 OLED 显示屏、更薄的外壳、更薄的边框、哑光屏幕选项、其他设计变化，有望支持 MagSafe 无线充电。
- 两款搭载 M2 芯片的新款 iPad Air，其中包括首款 12.9 英寸 iPad Air。
- 全新的 iPad Pro 妙控键盘带有铝合金外壳、更大的触控板和其他设计调整。
- 全新 Apple Pencil，它可能有一个新的“挤压”手势，并最终支持 Vision 头显。
古尔曼此前爆料称苹果会在今年 3 月底，或者 4 月初发布新款 iPad Pro，屏幕供应链厂商 DSCC 首席执行官罗斯·杨此前认为苹果会在 4 月发布新款 iPad Pro。不管怎样，苹果新款 iPad Pro 都将于近期发布。
现有多款 iPad 已经出现在了印度 BIS 认证网站上，型号为 A2836、A2837、A2898、A2899，确认这些新机已经准备好在印度发售。