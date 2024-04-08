生命科学技术服务企业中科新生命宣布完成数亿元C轮融资，本轮融资由广发信德领投，盛石资本跟投，浩悦资本继续担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资将助力中科新生命加速开发基于多组学应用场景的创新产品，持续深耕科技服务与生物医药研发赛道，进一步布局大健康消费医疗等高潜力新兴产业，加速全球市场拓展。

中科新生命成立于2004年，总部位于上海，前身为原中国科学院上海生命科学研究院蛋白质组研究分析中心。

中科新生命创始人陈薇女士表示，感谢各投资机构对上海中科新生命的信任。本轮资本的投入充分验证了中科新生命在质谱多组学领域的发展能力和未来潜力。我们将进一步挖掘质谱多组学在更多大健康产业的创新应用及开发，加速全球市场布局、创新型生物医药的业务迭代，为人类大健康产业贡献价值。

广发信德李辰博士表示，中科新生命聚焦高潜力质谱多组学市场，经过多年发展已经成为中国领先的生命科学技术服务公司，服务范围涵盖多个高速发展的应用领域。公司以坚实的技术与卓越的服务为基础，广受各大领域客户青睐与信任，同时管理团队具备高瞻远瞩的战略眼光和卓越高效的执行能力，勇于不断探索全新的业务领域。我们非常高兴能够与公司合作，未来将通过积极主动的增值服务，助力中科新生命成为世界一流的生命科学技术服务企业。

盛石资本表示，中科新生命传承于中科院上海生命科学研究院蛋白质组研究分析中心，是一家不断提出开创新检测服务概念的优质企业。公司在蛋白质组学分析服务领域走在行业前沿，通过与国内外高等研究机构的技术合作和自有研发团队的创新能力组建了企业创新研究院，建立了大队列多组学研究技术平台、生物药物早研及临床前CMC研究分析平台、生物药及药械注册报批平台，是业内罕见的同时布局好科研服务、生物医药及消费医疗CRO服务的龙头企业。盛石资本看好中科新生命的长期发展，更期待通过本次投资与公司携手共进，共同参与和促进长三角区域生物医药产业的发展。

浩悦资本创始管理合伙人、首席运营官丁亚猛先生表示，浩悦团队非常荣幸能再次协助中科新生命完成新一轮融资。近年来，质谱多组学在中国飞速发展，应用场景不断拓宽，市场空间广阔，相信本次融资将进一步巩固中科新生命在中国质谱多组学行业中领头羊的位置，为公司未来的高速发展打下坚实的基础。在与新生命的合作过程中，浩悦团队深刻感受到以陈薇总为核心的公司团队稳健务实的行事风格与不断进取的创新精神。我们相信，未来中科新生命一定会成为全球领先的生命科学技术服务公司，助力中国生命科学与生物医药产业的持续发展。