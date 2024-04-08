根据Canalys发布的数据，2024年2月，马来西亚智能手机出货量增长10%，出货量达68.7万部。厂商在2023年第四季度采取提高销量和库存正常化的措施为2024年第一季度的增长创造空间。在2021年智能手机出货高峰以及自然换机周期的推动下，2024年智能手机市场将进一步增长。

以下为详细内容：

2024年2月，马来西亚前五大厂商亮点表现

在最新发布的红米A3和红米13C等高性价比机型的带动下，小米领跑2024年2月出货量，同比激增56%，出货量达13.3万部。

vivo紧随其后，取得13%的市场份额，出货量达9.2万部，其主打机型Y100 5G凭借1199马币（约合250美元）的高性价比定价，抓住了该国5G渗透率不断走高的机遇。

通过扩大销售渠道，引入电信运营商Yes Mobile，苹果出货量同比劲增168%，达到8.6万部，同时在销售额方面也位居榜首。然而，今年早些时候iPhone 15系列的大幅降价表明，相较于出货量的增长，市场需求仍相对疲软。

传音出货量同比增长169%，达到8.2万部，其Infinix Hot 40系列和Tecno Spark 20系列等走量和高性价机型在公开渠道备受较小规模分销商的热捧。

三星出货量位列第五，增长12%，但其销售额却增长22%，位列第二。凭借旗舰机型Galaxy S24系列和中高端机型A35和A55，2024年第一季度，三星销售额有望大幅提升。

市场动态

入门级市场，智能手机厂商正加紧价格竞争，利用渠道激励措施提振出货量和市场份额。核心配置、定价策略和渠道利润均为1000马币（约合200美元）以下机型取得成功的关键因素，而5G功能日益成为1400马币（290美元）以下价位段的卖点。vivo的Y17s和小米的红米12等大受欢迎的机型成功在这些因素之间找到了平衡。

对于高端智能手机，为客户提供全渠道购买体验愈发重要。这要求厂商充分了解客户在线上和线下渠道的购买体验，继而打造流畅一致的体验。三星在这方面的表现突出，其官网为客户提供可在实体店提货的选择。虽然Galaxy S24的大部分发布营销活动以线上为主，但三星庞大的授权店网络也为客户提供样机体验，供顾客测试如实时翻译等Galaxy AI功能。

市场展望

Canalys预计，2024年马来西亚的智能手机市场同比增长9.5%，达980万部。随着零售商的利润率持续缩减，渠道将进一步整合。电信运营商渠道和大型零售商将获得更多的市场份额，而小规模的独立转售商则会被挤出市场。除了在基础设施和财务资源的优势外，大型零售商和电信运营商可通过分期计划、流量包和其他销售活动，更好地掌握客户换机周期。

高性价比5G设备的持续渗透仍是重要的增长因素，尤其是主流电信运营商本身也提供5G设备。此外，电信运营商也在大部分预付流量计划中免费加入5G流量包。5G在预付市场的普及，有望刺激高性价比5G设备的需求，使5G的门槛从电信运营商进一步扩宽至公开渠道。智能手机厂商将加大与Maxis、CelecomDigi和Hotlink等电信运营商的合作，向大众市场推出他们的高性价比5G产品组合。

Canalys分析师点评

Canalys分析师周圣咏表示，“2024年2月，马来西亚智能手机同比增长10%，出货量达68.7万部。厂商在2023年第四季度采取提高销量和库存正常化的措施为2024年第一季度的增长创造空间。在2021年智能手机出货高峰以及自然换机周期的推动下，2024年智能手机市场将进一步增长。”