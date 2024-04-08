特斯拉首席设计师弗朗兹·霍伊森（Franz von Holzhausen）近日对关于特斯拉取消开发 2.5 万美元廉价电动汽车的传闻做出了回应，这与特斯拉 CEO 埃隆·马斯克此前的否认相呼应。

上周，路透社援引消息人士称，特斯拉正在取消其计划中的 2.5 万美元电动汽车项目。马斯克随后断然否认了这一报道，并表示“路透社又在撒谎了”。紧接着，特斯拉宣布将于今年 8 月 8 日发布自动驾驶出租车 Robotaxi。此举引发了众多股东和特斯拉爱好者的猜测，他们认为自动驾驶出租车和 2.5 万美元的廉价电动汽车可能会基于同一个平台打造。马斯克对此仅用了一个“眼睛”表情符号作为回应，暗示这可能是一个不错的想法。

据 YouTube 用户 BLKMDL3 发布的一段视频显示，弗朗兹也在周日对有关廉价电动汽车的报道做出了回应。视频拍摄于 Petersen 汽车博物馆举办的一次小组讨论会上，视频中一名记者询问了有关 2.5 万美元廉价电动汽车的进展，是取消了、推迟了还是有其他安排。

虽然弗朗兹的回应不像马斯克那样直接，但他同样对路透社的报道表示怀疑。“请继续关注，”弗朗兹表示，“不要总是轻信你读到的东西。”

路透社的报道称，他们查看了特斯拉与供应商有关该项目的通信信息，并援引了一位特斯拉经理的消息，称其明确提到了取消 2.5 万美元电动汽车的计划。这一消息传出之际，特斯拉正向客户推出备受期待的 FSD v12 软件，马斯克和其他高管去年将该软件吹捧为自动驾驶技术突破的关键部分。

除了 FSD 车队上周行驶里程突破 10 亿英里之外，该软件也从之前的“beta”版本升级为“FSD（supervised）”。此前马斯克曾表示 v12 将去掉“beta”的标签。一封泄露的马斯克电子邮件还要求特斯拉员工在交付车辆时必须进行 FSD 试驾，并且特斯拉目前正在提供该软件的一个月免费试用期。